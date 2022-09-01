對資深員工、新世代一視同仁！家具品牌倡開明文化！為留才每星期選「最值得讚揚的員工」？

疫情下留家時間增加，令不少人更重視家居的舒適感，帶動家具行業的商機及轉型。

北歐風、工業風、日式等裝潢風格近年大受歡迎，扎根香港多年的歐化國際就採取多渠道策略，創立多個品牌，以配合不同客群的居家需要。面對人才難求的局面，提倡開明及讚揚文化，為員工提供發揮機會。

歐化國際執行董事兼董事總經理陳傳賢稱，過去受航運、生產流程等因素影響，貨品未能及時到達，但品牌現貨充足，讓客人選購時減少不確定因素。（林宇翔攝）

家具行業競爭激烈，留人才也是一大挑戰。歐化國際執行董事兼董事總經理陳傳賢表示，公司主張開明文化，管理層願意聆聽同事的聲音，同時亦期望員工能夠主動提出意見。

資深員工Vs新世代 一視同仁

他又認為，對於新世代員工，需要為他們提供發揮的機會，例如在店舖或陳列室可以有不同方法發展產品，而員工會主動提出意見；倘其想法可行且能突顯產品的特點，公司也會採納建議。

除了廣納員工建議，管理層會定時與同事在陳列室開會，直接聆聽員工在工作上的問題，達到信息交流效果。

陳傳賢提到，公司推行讚揚文化，同事之間可進行讚賞，每星期會選出值得讚揚的員工，其事件也會與全公司分享，達到彼此欣賞的目標。

面對新世代對於工作的期望有所不同，陳傳賢認為他們與上一代的員工有分別，但會以一視同仁的方法管理，達到互通效果。他續指，資深員工與新世代員工各有特長，如資深員工的執行力、服從程度高；而新世代則有較多想法、重視溝通等。疫情持續多時，各行各業經營困難，但公司在過去一年未有裁員，反而採取進攻策略為員工爭取機會。例如，在疫情高峰時期，採用視像式購物及取得英國床褥品牌斯林百蘭及富豪床褥總代理權，為品牌拓展市場。

科技融入銷售 推多功能家具

疫情令市民留在家中的時間增加，加上不少企業實行在家工作，令消費者對家具的需求有所改變。陳傳賢表示，以上兩個因素令客人對家具的要求、擺設、功能性增加，而品牌也因應市場變化，提供不同產品，例如一些主打多功能及可收納的家具。至於近年「納米樓」盛行，亦有相應策略，以不同品牌應對各類客戶的需要。他又稱，近年落成的樓宇面積相對較小，顧客購買需求也有不同，例如對升降茶几、單人座椅有需求；該公司旗下的at.home品牌，以輕巧家具及潮流家品為主，簡約風格以切合年輕家庭的品味。

相比起純粹擺放家具產品，店舖的布置及配套才能突顯產品特點。（受訪者提供圖片）

疫情爆發初期市民減少外出，品牌將科技元素融入銷售。陳傳賢表示，除了透過社交平台宣傳，亦以視像方式讓員工向顧客介紹產品、於品牌網店提供360度VR店舖購物體驗。雖然現時有部分家具品牌只設網站，但他認為在網上查看產品照片並非最清楚，加上一些產品如梳化需要試坐才能感受，因此品牌仍設有實體店。

他續指，陳列室不是純粹擺放家具產品，會有整個配套、布置等配合，讓顧客容易想像家具能否配合家居布局。