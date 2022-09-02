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02/09/2022

回憶新人年代捱得甘 郭晉安點名睇好周嘉洛

#郭晉安 #周嘉洛
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　　【晴報專訊】郭晉安（安仔）主演劇集《白色強人II》收視口碑俱佳，安仔演活患腦瘤仍排除萬難爭取病人權益的明成北醫院院長楊逸滔（YT），盡顯三屆視帝功力，更有望今年衝擊第四次視帝寶座！近年安仔與不少新人合作，對周嘉洛讚不絕口，更因而憶起自己當新人時的刻苦年代。

 

安仔喜與新一輩演員合作。

 

　　近年安仔留港密密拍劇，今年初有《飛虎3壯志英雄》推出，其後《回歸》、《白色強人II》亦先後播映，觀眾一晚見足兩次安仔，兩齣劇反應甚佳，有望助他年尾再爭視帝。早前安仔受訪時，坦言過去十年也未試過同時有兩齣劇推出，最難忘年初拍攝《回歸》期間遇上疫情大爆發，「當時TVB所有錄影廠都停晒，足足一個月，所以拍呢齣劇算係休息時間最充裕，唔算太辛苦。」

 

安仔在周嘉洛身上看到自己的影子，睇好這位新星上位。（IG圖片）

 

　　安仔大讚《回歸》中飾演其子的周嘉洛、吳偉豪等電視圈新血，「佢哋都係20幾歲嘅後生仔，體能好好又捱得，不過我入行時佢哋都未出世，嘉洛都話細細個睇我嘅《戇夫成龍》。」安仔對後輩們讚不絕口，他指嘉洛與偉豪為《回歸》開工同時仍要拍《愛‧回家之開心速遞》，見證二人捱得辛苦。安仔坦言憶起自己「小鮮肉」時為拍劇時同樣搏盡，「我做新人時期好興拍古裝武俠劇，當時要親身拍打戲又要吊威也，都捱得好甘！」

 

安仔（左二）與羅嘉良（右一）、李婉華（右二）等小生花旦是90年代TVB的收視保證。（IG圖片）

 

撐後輩有實力上位有理

 

安仔認為時代不同，觀眾喜歡演員的類型也大有分別。

 

　　另外，近年不少資歷較淺的男演員如王浩信、譚俊彥等成為《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角，但賽果被外界質疑。演技早獲肯定的安仔為後輩說盡好話，「佢哋都係實至名歸，我覺得演員唔好太在意外界評價，每件事無得做到完美。依家競爭好大，好似周嘉洛、吳偉豪都上緊嚟，可能遲啲潮流又會變。」他回想自己剛入電視圈時，很多演員在十多歲時已開始走紅，「好似80年代嘅五虎，梁朝偉都係17歲就做男主角，我21歲先做男一已經叫遲，所以未來潮流我哋都唔知！」

 

張曦雯與安仔在《白色強人II》飾演一對，觀眾甚為受落。（IG圖片）

 

子有音樂天份女有表演慾

 

安仔和歐倩怡婚後育有一對仔女，分別為14歲大仔令山和十歲細女以雅。（IG圖片）

 

　　另一方面，當安仔談及一對子女時，一臉滿足，他指14歲大仔郭令山音樂天份高，「佢受音樂老師感染，鍾意古典音樂，對管弦樂有濃厚興趣，玩樂器已經考到演奏級，將來升讀大學，都想揀歐洲嘅音樂學院。」至於十歲細女郭以雅，他笑指女兒甚有表演慾，「佢好細個時已經鍾意韓國女團，佢好迷BLACKPINK，好鍾意跳jazz。」安仔大讚以雅遺傳其演藝細胞，問到可希望女兒繼承父親衣缽殺入娛圈？他卻未敢多想，「細女依家仲係好黐家，長大咗會有自己諗法，等佢讀完書畢業後先諗！」似乎仍未心急做星爸。

 

轉載自: 晴報

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