最佳螢幕CP回歸！木村拓哉、松隆子合體拍日產汽車廣告！二人同框令日劇迷超感動？

近年韓劇大熱，反而日劇停滯不前，令不少日劇迷十分失望。回想當年日劇風靡亞洲的全盛時期，不少人為了追劇而廢寢忘餐，如痴如醉，那些年，日劇陪伴我們走過青澀的歲月。

當年的日劇除了情節吸引，一眾巨星顏值高及演技好，其中萬人迷木村拓哉更是不少女生的夢中情人，跟他合作過的女星難免成為粉絲們的眼中釘，只有清純親民的松隆子被大家接受。

二人被公認為最佳螢幕CP，曾演出過不少膾灸人口的經典日劇，如《悠長假期》、《戀愛世紀》、《HERO》等，年前他們再度合作，參與電影《假面酒店》的演出。

雖然木村與松隆子曾傳出緋聞，但從來沒有公開承認交往過，最後二人各自結婚生子，木村拓哉與工滕靜香結婚，而松隆子則嫁給大她十多歲的結他手，王子與公主最終沒有在一起，令不少粉絲心碎。

（影片截圖）

近期日產汽車推出新廣告，再次撮合這對金童玉女一起演出，片中二人在車中輕鬆交談，有講有笑，並輪流駕車，帶出汽車自動駕駛的功能。這個日產廣告喚起當年美好回憶，令不少粉絲大為感動。

（影片截圖）

日產汽車廣告：



