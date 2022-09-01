夏日的味道！酸咪咪超開胃「地中海檸檬雞湯」！做米粉湯底都得？

最近天氣熱得叫納悶，炎炎夏日，在不想下廚的時候，不如來煮碗湯吧！西湯不一定如忌廉湯般heavy，我今天就教大家做一個「地中海檸檬雞湯」，refresh your summer！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

清閒的時候來做一鍋西式湯，總是一件非常治癒的事情！不用太複雜的做法，找來一些簡單的食材，把洋葱用心的切、切、切，管它切出來的形狀均等與否；再燒沸一鍋清湯，放入肉粒煮滾，加入適當調味和這款湯的magic portion : 檸檬汁和薄荷葉。你嚐了一口，是幸福的感覺，看看你身邊的那一位，是愛的感覺！

下頁睇詳細食譜！