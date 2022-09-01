編輯推介中秋節套餐2022 | 中環名人飯堂鮑參手工菜、創意松茸時令蟹宴、一位難求米芝蓮中菜、早鳥88折優惠+送月餅，做節有得揀！

中秋節是香港人非常重視的其中一個節日，跟家人或朋友聚一聚、吃一餐豐富的晚飯，是最好的慶祝活動！今年有不少酒店及中餐廳都推出各具特色的中秋節套餐，除了可以品嘗高級食材如澳洲一級婆參、南非八頭鮑魚、佛跳牆等等之外，亦有以時令的蟹入饌的菜式，部分更提供早鳥折扣優惠甚至送月餅，揀啱就快手訂枱吧！

【中秋節套餐2022】1. 中環國金軒：IFC名人飯堂維港美景配高級精緻粵菜

座落中環國際金融中心，裝修格調高雅的中環國金軒，素有名人飯堂美譽。雙層特高樓底及落地玻璃的設計，可讓食客邊品嘗美食邊欣賞維港醉人美景。今年大廚仇健恩師傅及其團隊共設計了兩款分別供4位及6位用的粵菜套餐，以多款矜貴的食材，炮製出各具特色的菜餚；例如4位用套餐就有鵝肝乳豬脆窩巴、花膠菜胆燉白肺湯、五糧燴澳洲一級婆參及15年陳皮皇子乳鴿等；而6位用套餐則包括椰皇燉鮑魚竹絲雞、鮑汁炆關東遼參、金瑤貴妃雞等，用料矜貴，吃的亦是大廚手工。留意，兩款中秋節套餐只於9月9至11日供應！

五糧燴澳洲一級婆參，國金軒的招牌菜之一；五糧包括麥米、茨實、小黃米、栗米和杞子，選用澳洲一級婆參，以清雞湯燜煮，健康又美味。

（圖片來源：中環國金軒授權圖片）

鵝肝乳豬脆窩巴，香脆的乳豬及窩巴，中間夾著一層濃味的鵝肝醬，口感及味道都極具層次。

（圖片來源：中環國金軒授權圖片）

4位用中秋節套餐，毎位$1,080。

（圖片來源：中環國金軒授權圖片）

6位用中秋節套餐，毎位$1,480。

（圖片來源：中環國金軒授權圖片）

中環國金軒

地址：中環國際金融中心商場三樓3101店

電話：2393 3933

營業時間：星期一至五 11:30am-3pm、6pm-11pm；星期六、星期日及公眾假期 11:30am-3pm、6pm-11pm

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