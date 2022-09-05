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05/09/2022

劇接劇身心俱疲 周嘉洛自覺配不上「最佳男配角」

#痞子殿下 #周嘉洛
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　　【晴報專訊】周嘉洛在《痞子殿下》首次做男主角「阿四」，將其風趣幽默的本領發揮得淋漓盡致，觀眾反應相當正面；不過嘉洛謙稱仍有不足，有待進步。近兩年機會接踵而來，嘉洛坦言完全沒有休息時間，他希望平衡工作與生活，同時提升內涵，才配得上三年前的「最佳男配角」獎項。

 

 

　　周嘉洛在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「最佳男配角」後，去年演出機會不斷，更以25歲之齡當上《痞子殿下》男主角，在TVB相當罕見。「第一次接拍正劇，第一次做男主角，面對自己很多的第一次，我會比較緊張；開拍後，面對不同的演員對手，監製及拍檔都認為我還未放得開，未能進入狀態。討論過後，大家希望我可享受其中，正因為是第一次，更加應該要享受。」他謙稱有不少進步空間，提到隨後拍攝的《回歸》、《新四十二章》，以及正趕拍的《寵愛Pet Pet》，他都認為表現未能盡善盡美。

 

嘉洛在《痞子殿下》的演出備受讚賞。

 

擔心內涵不足會「乾塘」

 

　　嘉洛說：「由五年前《愛•回家之開心速遞》的金城安，到後來拍了多部正劇，我發覺自己的內涵很不足，各方面都不足夠我去應付新的角色，很容易便會出現所謂『乾塘』。沒有創作，因為沒有吸收，這就是我面對的課題。」他坦言，自《愛•回家》起一直未能請長假休息，到後來拍攝正劇，作息更是日夜顛倒。「我已經進化到站著都能睡，由我合上眼到熟睡不用30秒；聽說這叫猝睡，但我的情況更嚴重，有時在不應睡著的情況下都會睡著，例如在訪問途中或者拍攝時，這些情況發生過很多次。我意志上不覺得辛苦，但身體很誠實。」

 

劇接劇令嘉洛學會隨時隨地補眠。

 

　　嘉洛劇接劇分身不暇，在獲得難得機會與捱得辛苦之間，他仍在學習如何取得平衡。「拍攝機會一直存在，你可以選擇不做，但你不會。」他笑言難以抗拒機會，惟有努力成為更強的人，同時兼顧工作與生活。「近幾年，我意識到做演員是需要有生活，因為演戲靈感源於日常，我希望嘗試不同的事物，多學習、多感受，才能走得更遠。」

 

正值上位保持謙虛

 

憑「金城安」一角贏最佳男配角，嘉洛自覺受之有愧。（資料圖片）

 

　　年僅26歲的嘉洛，謙稱一路走來全靠運氣，在《愛•回家》的演出也是靠「媽咪」滕麗名才爆出火花。他形容彼此就像周星馳和吳孟達一樣，才令「金城安」得以發揮，令他奪得「最佳男配角」。得獎三年後，他仍然認為自己未配得上獎項，「短期目標是要增值自己，才配得上『最佳男配角』。我不會否定大家給我的認同，但若自己也未能認同獎項，其實是沒有意義的。我要有實力，才能心安理得地配得上這個獎。」

 

　　雖然是上位小生，但嘉洛仍然保持謙虛，全因母親及胞姊教導有方。「媽媽不是讀書人，但她是個很好的母親。畢竟她沒有工作，很難教我待人處事，但我知道她的出發點是為我好，她說的我一定聽從。姐姐則很成熟，她一直提醒我要謙虛做人。有段日子我的確比較自大，總覺得自己永遠是對的，後來明白謙虛是來自尊重他人。」

 

轉載自: 晴報

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