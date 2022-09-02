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02/09/2022

迎戰封關、零銷情等4大困難！餐旅集團疫情中窺見商機：開拓雞尾酒外賣！同步擴展遊艇業務？

#疫情 #人才管理 #管理 #餐飲業
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　　疫情為本港餐飲業帶來嚴重衝擊，致不少食肆結業。但有商家卻選擇與拍檔在疫下連開3間主打異國菜酒吧，並擴展遊艇業務，組成新的餐旅集團Singular Concepts。

 

　　集團利用團隊各夥伴的專長，正面迎戰疫下4大挑戰，包括：1.禁晚市堂食，酒類飲品零銷情、2.封關致國際遊客清零、3.經營成本高，營業額低、4.人才短缺。

 

Singular Concepts聯合創辦人兼行政總裁David Sit稱，疫下營商需要格外重視財務，以損益預測和紀錄支出細節，避免管理不善。（曾耀輝攝）

 

　　於2018年首次涉足本港餐飲的Singular Concepts聯合創辦人兼行政總裁David Sit表示，過去兩年，在港營商確實不容易，但食肆結業的同時，亦為餐飲業帶來「補位」機會。「我們仍然可以看到香港市場的發展潛力，並藉這些機會讓人們嘗試更多新事物。」

 

讚團隊反應快 拓雞尾酒外賣

 

　　雖然看好港餐飲業，但David坦言，旗下餐廳大多主打酒類飲品，卻遇上禁晚市堂食，他們不得不調整營業時間和菜單，改為提供早午餐和下午雞尾酒套餐;部分餐廳更推出多種雞尾酒外賣，帶來新收入來源。這有限度的成功，全靠團隊在面對危機時保持敏捷的反應。

 

　　他續指，遊客對集團業務極其重要，特別是來自內地和外國的男遊客。面對封關措施，國際遊客寥寥可數，亦是無可奈何。但香港不乏美食愛好者，港人樂意外出尋覓新餐廳、新酒吧；加上眼見咖啡店愈開愈多，不少咖啡品牌亦是在疫下開業，為David帶來更多信心。「如果我們能夠提供一個獨特、強大的新餐飲概念給消費者，市場潛力仍然很大，我們只是需要一個時間適應。」

 

　　為融合本地口味和保持新鮮感，Singular Concepts旗下餐廳推出以茶調成的雞尾酒，亦按不同主題、食材的季節性，至少每半年更換一次雞尾酒菜單和餐單。David表示，「不希望常客總是吃或喝同一道菜，保持創新很重要，除非刻意要保留那道菜式最原始的味道」。

 

Singular Concepts旗下酒吧因應防疫措施，改為客人提供早午餐和午餐雞尾酒套餐，又加推雞尾酒外賣服務，增加收入。（曾耀輝攝）

 

員工放無薪假 業主減租緩解

 

　　在疫下大張旗鼓開設多間異國菜酒吧，加上反覆的市況，難免會遇上人才管理的挑戰。David認為，餐飲業需要許多外地人才，如來自法國和西班牙的廚師，但礙於政府封關和抵港檢疫措施，外地人才來港就是不太可能；加上不少餐飲業從業員疫下轉行，令人才更缺。

 

　　深知人才難覓，他亦設法留住難得且合適人才。他坦言，即使營業額再差，集團亦未有在疫情期間辭退員工。「他們知道市況很差、生意很差，只要你不辭退他們，他們會知道再差的環境下，還有公司一起走過。」David慶幸得到餐廳業主和其員工諒解，以減免租金和放無薪假等方式，稍稍緩解疫下經營困難。

 

 

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