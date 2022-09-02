阿仙奴氣勢盛，客場爭勝；曼聯連勝有運，力求不敗

英超愈來愈精彩，不但因為有最頂級的球員加盟，還因為有最優秀領隊坐鎮；但近年少帥崛起，4位中場名將，昔日同場競技，如今同在場邊指揮大局，孰優孰劣，卻與踢波成績大相徑庭。

中場瞻前顧後，加上要對戰術有更全面的理解，所以中場轉型成為領隊，成功機會似乎較佳。

過去10年的球壇，最成功的領隊，必少不了兩大中場名將哥迪奧拿和施丹。兩人都成功建立自己戰術體系和風格，各擅勝場。

近年球壇有個有趣現象，中場球員轉型領隊頗為成功，但前鋒球員則未如預期，例如亨利、朗尼等，或是礙於以往比賽的視野，因此無論在戰術和調動都不及中場球員。（圖片由作者提供）

如今英超也有4個紅褲子出身的年輕少帥，同樣是中場出身，分別是阿仙奴阿迪達、水晶宮韋拉、愛華頓林柏特和維拉謝拉特。

暫時今季成績最好的，當屬阿迪達。阿仙奴開季5連勝，共入13球，場均2.6球，而且踢起來充滿活力，看來阿迪達過去兩年半的努力沒有白費。

在哥迪奧拿身邊學法三年多之後，如今在阿仙奴的踢法雖不是複製曼城，但以迫搶、傳控、快速走位靈活作為特點，阿迪達也成功扭轉將近年阿仙奴頹勢。

阿迪達太過內斂，在情感上應該向哥迪奧拿、高普和杜曹等再最學習，激發球員在場上的表現。（圖片由作者提供）

相反，三位職業生涯成就要比阿迪達輝煌的中場名將，今年的執教成績暫時都不算理想。

維拉、水晶宮和愛華頓合共的得分才11分，還不及1隊阿仙奴，而且均是淨失球，反映攻不鋭守不穩。

愛華頓成績不好時意料之中，一來林柏特心中的確沒有戰術可言，無論在車路士抑或愛華頓，都見不到一套鮮明的踢法，球員如何跟到？

其次是上季險些降班，今季卻沒有積極增兵，反而更賣走李察利臣，球隊攻力疲弱，場均連一球都入不到，怎搶到分？所以至今仍未打開勝利之門，只能怪自己。

另一位中場球員柏加剛剛被炒，但他被炒卻是有點可惜，畢竟般尼茅夫欠缺新援，前四輪三場對big 6，輸波也是意料中事。由此看出，領隊只是廚師，買手是老闆，限米煮飯，差不多。相信柏加今季仍有機會執教，皆因英超年年都有幾個領隊「落鑊」，他有英超經驗，落班不難。（圖片由作者提供）

至於維拉僅能排在倒數第二，的確有點讓人意外。

謝拉特以往在蘇超證明自己執教能力，但畢竟英超水平高兩班，謝拉特即使再有板斧，也是巧婦難為無米之炊。

上季中接手，加入了古天奴，維拉的戰績一度有起色，但今季幾乎原班人馬下，成績反而沒甚進步。頭5場賽事，輸給般尼茅夫、水晶宮和韋斯咸，3場對手都是同級別，雖然有兩場是作客，但連輸3場實在說不過去。

而水晶宮今季表現尚算不錯，韋拉針對性地灌輸防守概念，大大改善了水晶宮以往連番輸波的弊病。從上季最終得失球錄得正數可見一二。

今季暫時輸給曼城和阿仙奴兩隊榜首球隊，賽果正路；逼和利物浦更是代表作。5場攻入7球，攻力不俗，證明韋拉的執教能力不斷提升。

熱刺領隊干地也是中場出身，他當年在祖雲達斯攻守兼備，如今教波同樣視野開闊，而且有激情有鬥志，是踢而優則教的最佳例子之一。（圖片由作者提供）

謝拉特、林柏特和韋拉，職業生涯完勝阿迪達，但何以執教成績反而不及後者？

很大程度是在執教生涯沒有遇到過一個名師。

阿迪達在哥迪奧拿身邊3年多，多少學到一套戰術理念和調兵遣將的能力。

但謝拉特在執教格拉斯哥流浪時就單靠自己，沒有學習對象；不過他出名勤奮好學，如果懂得變通，多向不同球隊偷師，磨練之後有望企穩領隊行列。

林柏特執教打吡郡尚且未能升班，及後再教車路士和愛華頓，都是摸著石頭過河，加上他個性比較倔強，不容易相處，恐怕是最難成功的一人。

而韋拉在重返英超之前，只是執教美職聯和法甲等次一級聯賽；但從執教水晶宮可見，他懂得利用球隊優勢，又能夠讓球員貫徹戰術，算是有力帶隊一戰的人。

4位中場轉型的領隊，各有優劣，但性格決定命運，林伯特自視甚高，是阻礙其邁向成功的因素之一；阿迪達和謝拉特個性隨和，樂於學習，應該表現不錯；而韋拉有股不服輸的精神，他如果能得到更好球員，相信成就更高。

但新人新作風，球壇的確需要這些新動力，莫非還要球迷繼續看鶴臣大戰艾拿戴斯？

本週焦點

曼聯主場迎戰阿仙奴，論氣勢兩者不相伯仲，但以狀態而言，紅魔連續兩場都是僅僅贏波，未及槍手fit。

昨晚小勝李斯特城，但曼聯在過程中並不佔優，9次射門只有2次中龍，而且控球比例、傳波、攔截等全數不如對手，若不是李斯特城把握不到，曼聯未必會贏。

阿仙奴周中先落後維拉，後上反勝，證明球隊有能力打逆境波，是一大進步，心態上球員更成熟，今場對big 6對手是真正考驗。

從曼聯對利物浦一場可見，每逢大戰，紅魔球員都會踢高半班波，今場相信也不例外；阿仙奴士氣和狀態都不錯，但作客還是有一定隱憂。

今場曼聯有望力保不敗，好彩的話可全取三分；阿仙奴今季首度面對大戰，球員心態如果能保持平穩，客場攞1分是最低要求，如果能夠率先開記錄，則有望贏波而回。

曼聯1億簽下安東尼，此子有腳法有速度，踢翼鋒一流，但曼聯欠缺的，卻是一個正中鋒；而且巴西球員有個特點，喜歡踢天才波，又喜歡賣弄，就像李察利臣一樣，但願他能為球迷帶來樂趣。（圖片由作者提供）

另一場車路士主場對韋斯咸，前者最終在轉會窗結束前簽入奧巴美楊，但今場未必會上陣，不過以質素而言，車仔還是高一班，主場應該要贏。

至於愛華頓對利物浦的打吡大戰，後者重返正軌，氣勢如虹，而愛華頓還未贏波，相信今場也難以抵擋利物浦，紅軍有望取得三連勝。若愛華頓大敗的話，林柏特隨時執包袱。

利物浦傷兵滿營，連隊長軒達臣都受傷，最終要在轉會窗結束前從祖雲達斯借入阿杜美路；不過此子今季仍未上陣比賽過，狀態成疑，加上巴西中場與利物浦的硬朗踢法能否配合仍是未知數，所以是否有幫助實在難料。（圖片由作者提供）