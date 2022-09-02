潘鐵珊： 國策扶持　電力股入秋續炒？美再限晶片出口　對行業影響有限？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

踏入9月，恒指維持弱勢，至今累計跌幅已超越整個8月跌幅！以3月低位至4月高位的升幅計，0.618倍量度跌幅目標為19873.56。確認跌穿此關口後，恒指要下試甚麼水平？內地支持新能源發電政策接連出台，即使入秋電力股仍有炒作空間？美國再限制出口晶片到中國，惟對本港上市的晶片股影響不大。宏觀經濟轉弱，反令晶片股避過一劫？如何解讀行業前景？

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