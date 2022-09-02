  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

02/09/2022

中秋好去處｜珍寶海鮮舫數碼畫展：集合5位本地藝術家特色作品、重溫珍寶海鮮舫故事！消費滿額換限定postcard+得意插畫燈籠仔

#珍寶海鮮舫 #我們的珍．寶故事 #優惠 #畫展 #好去處 #集體回憶 #中秋好去處 #食神 #數碼畫展 #展覽 #中秋好去處2022 #藝術 #中秋節2022 #著數 #中秋2022 #本地藝術家 #打卡 #周末好去處 #香港仔中心 #週末好去處 #寶海鮮舫數碼畫展
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 由香港仔中心提供

　　有近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫於今年6月沉沒南海，一代集體回憶逝去，不少人都大感惋惜。想回憶昔日珍寶海鮮舫的風光姿態，除了翻查舊照片回味，不妨亦欣賞由本地藝術家的筆下之作！香港仔中心將於9月起舉辦「我們的珍．寶故事」珍寶海鮮舫數碼畫展，即睇以下詳情！

 

集合5位本地藝術家筆下的「珍寶海鮮舫」！

 

　　「我們的珍．寶故事」 珍寶海鮮舫數碼畫展將由5位本地藝術家： Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So及No Paper Studio以各自的作品道出他們與珍寶海鮮舫的美好回憶。當中擅長手繪懷舊海報風格的No Paper Studio以《食神》為靈感、繪製出充滿復古港產電影海報，令人一看便產生共鳴！

 

《珍寶海鮮舫之第二十八屆超級食神大賽》／No Paper Studio

Jumbo in the Wonderland／Messy Desk

 

　　而Messy Desk以童話般的色彩繽紛，充滿童真的圖案創作港島南區地標和文化特色，可愛感滿分。而知名藝術家Chocolate Rain就以奇妙旅程為靈感，繪出漁港時代的香港仔；Felix Ip更以其擅長的科幻畫風，繪出心目中的海上「巨人」；而Pen So 則用了簡單黑白線條，記錄珍寶海鮮舫的淒美。

 

海上的時代見證者／Chocolate Rain

南灣巨人／Felix Ip

墨上食府／Pen So

 

憑指定消費免費換領限定紀念品！

 

　　看完展覽，想把這些風景帶回家好好收藏？香港仔中心同場出了兩款主題紀念品：包括插畫 DIY 燈籠以及一套5款的插畫明信片，顧客可憑指定消費免費換領，當中DIY 燈籠更是打卡一流，絕對值得收藏！

 

於香港仔中心以電子貨幣消費滿$300或以上（憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根），可換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠1份

於香港仔中心以電子貨幣消費滿$150或以上（憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根），可換領「我們的珍．寶故事」插畫明信片（一套5款）

 

「我們的珍．寶故事」數碼畫展

 

日期：2022年9月3日起至10月4日

地點：香港仔中心4期地下

詳情：www.achongkong.com

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#珍寶海鮮舫 #我們的珍．寶故事 #優惠 #畫展 #好去處 #集體回憶 #中秋好去處 #食神 #數碼畫展 #展覽 #中秋好去處2022 #藝術 #中秋節2022 #著數 #中秋2022 #本地藝術家 #打卡 #周末好去處 #香港仔中心 #週末好去處 #寶海鮮舫數碼畫展

更多吃喝玩樂文章

放大顯示

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk