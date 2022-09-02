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02/09/2022

百萬富翁｜滙豐最新預測報告出爐！2030年邊個地方百萬富翁佔比最多？香港排第幾名？（附詳細排名）

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Text: Christy Yiu

　　曾有調查推算，在香港每7人便有1是百萬富翁，那麼你又知不知道，全球哪個地方最多百萬富翁？滙豐近日發表了最新《亞洲財富崛起》報告，當中預測了亞太區經濟體財富增長速度，更預測了2030年全球擁有最多百萬富翁的地區，即睇報告結果！

 

（圖片來源：unsplash）

 

　　滙豐的《亞洲財富崛起》報告以銀行存款、資本市場投資以及扣除剩餘按揭的物業價值，估算各地區內富裕人士增長，報告結果預測在2030年，新加坡擁有100萬美元財富的百萬富翁將佔當地成年人口約13.4%，為全球比例最多，成為最多百萬富翁的地方！而屆時香港將約有11.1%人口擁有100萬美元財富，僅次澳洲，在15個地區中排行第5名，而緊隨其後則為台灣、美國、南韓以及日本。

 

即睇滙豐預測2030年亞太經濟體百萬富翁比例：

 

1.    新加坡：13.4%

2.    澳洲：12.5%

3.    香港：11.1%

4.    台灣：10.2%

5.    美國：9%

6.    南韓：8.8%

7.    日本：7.2%

8.    中國內地：4.4%

9.    印度：0.6%

 

　　不過，若以數目計算，目前擁有最多百萬富翁的國家仍然是中國，有1,700萬人，滙豐更指，在2030年中國將有半億名百萬富翁！除此之外，滙豐更進一步推算到2035年，屆時新加坡、澳洲和香港百萬富翁人口比例將分別增加至17%、15.1%和14.6%！13年後，你我也有機會成為百萬富翁嗎？

 

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