中秋好去處｜星街X台灣emmaAparty打造3大中秋裝置！打卡必影 「星兔」 伴月／華麗燈飾天幕！消費滿額仲送Matchali 月餅 + $50禮券！

雖然下星期才到中秋節，不過中秋的氣氛已經好濃厚！各大餅店都推出林林總總的月餅，不少商場都換上「中秋Look」！在這個溫馨的節日，最啱就是跟家人朋友出外走走，享受溫柔的月光！雖說如此，總不可能求其坐在公園就算，我就會建議大家去灣仔星街小區！今個中秋，星街小區放置了3大中秋藝術裝置之外，更推出節日限定購物禮遇，可享高達34%回贈！即睇詳情啦！

（圖片由星街小區提供）

由即日至9月12日，星街小區與台灣插畫品牌emmaAparty聯手呈獻「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置。emmaAparty由台灣作者林俞槿（Emma）於2009年創立，品牌用擬人化的動物角色喚醒每個人心中的小孩，而他們最受歡迎的角色就是「肉包」的兔子系列，表情夠哂盞鬼！今個中秋，這個系列更有專屬星街小區的全新角色「星兔」加盟，等我帶大家睇睇有邊3大打卡位啦！

第一個打卡位就在太古廣場三座外面，「星兔」坐在閃閃發光的巨型滿月旁，輕摟著一枚明亮的星星。望望「星兔」的眼神，就好似呼喚緊來嚟影張相呃like！快快拿出你的手機來啦！

（圖片由星街小區提供）

中秋節在滿月下漫步已經相當浪漫，如果再有閃閃發光的圓球和星星吊飾，一定很唯美！星街小區同樣在太古廣場三座外面設立了一條絢麗繽紛的絢麗繽紛的步道，在醉人燈飾下更有「指天兔」和「望月兔」，記得要影返張合照呀！

（圖片由星街小區提供）

沿著斜坡走到星街，你就會看到華麗的燈飾天幕，更懸掛著一輪亮目的圓月！而在月光之下，就有「鬼臉兔」和「不想上班兔」以慵懶姿勢坐係到等緊你，大家不妨走去呻呻不想上班啦！

（圖片由星街小區提供）

如果大家有去過星街小區，你就會知道這個街頭佈滿咖啡廳、餐廳、酒吧、畫廊、時尚服裝精品店及家居設計店舖等等。所以說，大家在今個中秋去星街打卡之外，亦可以去歎杯咖啡、吃美食和Shopping一下！最重要的是，由即日至9月12日，星街小區推出「星願購物賞」，消費滿$300元或以上更可獲港幣 50元星街小區購物禮券；消費滿港$1,200元或以上，即可獲得人氣抹茶店Matchali x esca限量手工茶道素月餅（價值$360元），每盒包括抹茶杏仁流心月餅與黑芝麻焙茶月餅各兩個，全人手製造，不含防腐劑，素食者都食得，傍晚6時後消費，更可享額外港幣50元星街小區購物禮券！

Matchali x esca限量手工茶道素月餅

（圖片由星街小區提供）

另外，星街小區Instagram專頁在9月4至7日將會有中秋節燈謎比賽，隨時可以把「肉包」精美紀念品帶回家，包括充滿藝術感的拼圖及柔軟質感的咕（口臣）有興趣記得留意星街小區的Instagram！

（圖片由星街小區提供）

星街小區 x emmaAparty「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋節藝術裝置

日期： 即日起至9月12日

地點： 星街小區 （太古廣場三座外，包括永豐街及星街）

「星願購物賞」

換領日期： 即日起至9月12日

換領時間： 12nn-10pm

換領地點： 禮品換領處（太古廣場三座外，永豐街）

中秋節燈謎比賽

日期︰9月4日至7日

詳情︰Instagram @ starstreehk