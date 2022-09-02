賽艇運動初體驗！「賽馬會划越無限計劃」開幕典禮暨同樂日周日舉行！前港隊鄧超萌、安宜將現身支持！

未試過點知無可能！在很多人眼中，運動是一場自我挑戰，無論選擇跑步、攀石、划艇或其他運動，都要通過一段時日的鍛鍊，才能從中學會拼搏、奮鬥的精神！由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港藝土民間有限公司及香港青年獎勵計劃聯合合辦的「賽馬會划越無限計劃」，正好為年輕人提供一個自我鍛鍊的機會！

為期3年的「賽馬會划越無限計劃」，旨在讓來自弱勢社群的青少年，透過虛擬實景划艇、水上平板賽艇訓練及海岸旅程等，吸引他們擁抱健康生活，並提高對水上運動的興趣和認識，甚至在未來考取教練資格，將自身運動經驗傳承下去！

（圖源：Facebook@賽馬會划越無限計劃）

為了讓更多人了解「賽馬會划越無限計劃」，該計劃將會9月4日舉行開幕典禮暨同樂日，屆時2018亞運男子輕量級八人艇銅牌得主鄧超萌、首位單人賽艇環繞港島一周的香港女子帆船運動員安宜（Anna Fisher）將會現身支持！現場不但設有水上啟動儀式「Row-Go by action！」，由參與計劃的學生及導師組成隊伍，於觀塘海濱示範平板賽艇活動！更設有免費「嘉年華體驗區」，讓大家一同感受各項划艇活動的樂趣！

「賽馬會划越無限計劃」開幕典禮暨同樂日

日期：9月4日（星期日）

開幕時間︰2pm

地點：觀塘海濱道86號—發現號 03

「嘉年華體驗區」

開放時間：3pm-5:30pm

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