12%長者染疫無呈報 36%拖延接種 未打針病死率相差逾百倍

【晴報專訊】疫情昨衝上10,683宗，再創近來新高。有組織調查發現，12%長者及家人縱快測陽性亦不會呈報，且有36%人傾向盡量延遲接種疫苗或甚至不打針，增社區播毒風險。衞生防護中心指，在第5波9,511死者中，年逾6旬長者的0針與齊3針病死率可相差達56倍，與4針者更相差196倍，而近87%離世長者僅打0至1針；單計昨8名死者，便有6人未齊針。

不少長者仍擔心疫苗安全性，不願接種。（資料圖片）

昨多10,490宗本地感染，193宗輸入個案。公院有2,793人留醫，亞博館治療中心佔用率逾9成，仁濟內科病房更爆5人群組。疫勢轉差，惟病人醫護權益協進會上月訪問664名年逾6旬港人後，發現12%長者或其家人承認，即使快測陽性亦不會呈報；10%人曾「草率快測」、8%人未依強檢令檢測、5%人呈報舊檢測結果；主因是怕麻煩、害怕隔離等。

27%人誤以為 再感染僅輕症

長者對病毒誤解亦深，調查揭47%人認為新冠致病力將愈來愈輕微，27%人指重複感染只會導致輕症或無症狀個案；另有人指60至69歲屬「初老」，並非高危患者。36%未打齊3針者傾向盡量延遲接種或不打針，18%人堅持0針或僅打1至2針，主因是擔心疫苗安全性。

傳染病處首席醫生歐家榮指，第5波9,511名死者之中，96%人年逾6旬，當中無打針或僅打1針者佔86.6%。以病死率計，0針長者死亡風險較3針者相差56倍，更較4針相差196倍。政府fb專頁添馬台亦分析截至8月31日的9,476宗死亡數據，發現6,697人屬0針，未齊3針死者佔整體98%；已打3針及4針者之中，僅159人和3人病逝。

另昨多8間院舍爆疫，11名院友感染，45人要撤離。醫管局總行政經理李立業指，昨離世的8名59至102歲患者，一半來自院舍，當中3人死因料與新冠相關，但「與死亡最直接關連」仍是接種疫苗情況，「8人中有6人仍未齊針。」

免疫力隨時間跌 促康復者補針

對長者瞞報情況，歐指，已針對不懂上網的長者設熱綫1836119，只需按自動系統指示留下電話號碼，當局會主動致電查詢病況，現時每日有數十人經電話呈報。李指，長者是高危群組，及早服口服藥可減死亡率8至9成，促市民「唔好唔呈報」。

曾祈殷（右）指不呈報增社區爆發風險，長者等高危人士應呈報及盡早治療。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，不呈報亦增社區爆發風險，且長期病患、初老者及三高「砸界」均高危，應盡早治療。他又謂，因長者細胞免疫反應欠佳，雖較少疫苗副作用，惟抗體亦少，建議應「溝針」復必泰增保護。

另歐稱，留意有康復者遲遲未補針，提醒現距第5波高峰已逾3個月，其免疫力會隨時間下降，恐令確診數字再升。