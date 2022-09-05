阿Mo雖重創仍活著 父：95%不能全復原

【晴報專訊】MIRROR演唱會屏幕墮下導致舞蹈員李啟言（阿Mo）嚴重受傷，至今逾月。阿Mo父親李盛林昨首度指，阿Mo情況不樂觀，醫生評估其頸椎神經「95%不能完全復原」，現只能每日看著「冰冷的天花板」，下周嘗試針灸亦無把握，更因長期佩戴頸箍而影響睡眠，但指「雖然重創，仍是活著」，家人關係亦更密切。

李盛林指阿Mo頸椎神經「95%不能完全復原」，下周嘗試針灸亦無把握。（資料圖片）

李盛林牧師早前數次簡單提到阿Mo情況有進展，昨首度詳談其傷勢，醫生說其頸椎神經「95%都不能完全復原」，下周嘗試針灸，但中醫都無絕對把握可讓阿Mo完全康復，坦言家人聽到醫生滙報，「心裏的確沉了一下」，感覺似到盡頭，又指與家人站在床邊的辛酸，難以形容，尤其想到昔日活躍的兒子，現只能無奈地躺在床上，絕大部分視線都是「冰冷的天花板」。

（李啟言ig）

李牧又提到，阿Mo長期佩戴頸箍，故後腦感痛楚影響睡眠，現時又未能完全脫離呼吸機，而過度集中注意呼吸亦有影響，加上疫情肆虐下，要轉到另一深切治療病房。李牧強調，阿Mo「雖然重創，仍是活著」，慶幸家人有機會訴說往事，例如阿Mo對自己出生前的家事感興趣，盼兩人能訴說。信末再次重申，希望港府跨部門工作小組能清楚查明事件的來龍去脈，作適當處理和跟進。

楊潤雄：分階段交代改善措施平衡創意

文體旅局局長楊潤雄昨稱，一直關注阿Mo身體情況，希望他早日康復，政府現正調查勞工合約、刑事責任以至康文署作為場地提供者的責任等3方面，又正與業界商討改善措施，料會分階段交代。他稱，或可就MIRROR事件訂出一套完整舞台指引，但未必可套用到另一個場境，目前認為舞台如有懸吊物件，相關指引應更仔細，惟亦要平衡若太仔細，會否限制創新想法。