黃霑、維他奶、城市論壇

《傳媒老是佛慈善晚會》，13名70年代開始傳媒生涯的老是佛，輪流上台爆料，全場時而笑爆咀，時而擘大個口：「吓吓吓，乜原來咁㗎？」

晚會中，大爆特爆過去半世紀傳媒秘史，笑聲震武林。

其實，傳媒，尤其是電台電視台幕後發生的一切，遠比幕前精彩。不少幕後人物，亦更比幕前創作出來的角色更「戲劇化」，真係原來咁都得！

論傳媒精彩人物，公認黃霑為當中之最。因佢橫跨電視、電台、電影、作曲、填詞、寫作、廣告……周身刀，張張利。

兼且，「益人唔使本」，提拔人才，從不手軟，更從不忌才。

講到佢免費益人，有一單相當經典！

話說，香港最傳統又老牌的飲品維他奶，能長年保持銷量居高不下，乃因廣告策略非常成功，尤其精彩入屋的口號，更令人上口不忘。例如——維他奶，令你更高更強更健美。

又例如， 70年代一廣告片播出，即令營業額爆升的——維他奶，點止汽水咁簡單。

簡單一句，已令產品打入埋汽水市場。究竟，邊個咁勁，度出呢句？根據當年的「廣告神童」（如今神叔）潘啟迪指，意念來的紀文鳳。不過，原作是「唔止汽水咁簡單」。本來，客戶已收貨。

但到入錄音時，剛剛隔離黃霑也在開工，尿急行去洗手間，經過聽到，即免費「醒」紀文鳳：「個『唔』字乃沉音，不夠搶耳，用『點』啦，點止汽水咁簡單，肯定一出就掂！」

黃霑點字成金，將「唔」字變「點」字，廣告口號即令維他奶大爆。

行家一出口，便知有沒有。霑叔一點，立即生晒，令維他奶呢句口號家傳戶曉！

霑叔最令我拜服的，不是藝術才華，而是永遠無私的提拔後輩及分享智慧。

講起黃霑，小弟又爆出一單冇人知的秘密，發生在79年底。當時，我在香港電台電視部任職助理編導，但唔知幾時有得升，同時，又視黃霑為偶像，於是膽粗粗寫封求職信俾佢，好快已被約到「黃與林」廣告公司相見。

差一點，我就加入了黃與林廣告公司。

非常投緣，立即拍板請，翌日出正式邀請函。我揸住封信，手震震走去搵其時也是「神級」電視人上司張敏儀辭職。

點知，佢杏眼一睜：「點解要走？James俾幾多人工你吓？」

「大姐……因我仍然係PA（助導），又唔知幾時才有機會升，咁……咪試吓轉做廣告囉。同時，也因好想跟黃霑學嘢。佢俾$2400一個月！」

「唔好走，我比$2600 ！即刻升你做導演，負責構思一個以英國海德公園模式，任人自由發表意見的電視節目，直播。立即做個計劃書俾我！」

吓……直播？你可知1979年政治氣候如何？不過，我膽正命平，「幹勁沖天」（唔使自謙）。結果，三個月後，《城市論壇》已試播。未夠半年，已經個個星期直播，將全港言論自由風氣推上新高，終成為40年的王牌節目。

從沒人知道黃霑間接催生了《城市論壇》。可惜，四十二年後「被結束」了。

不過……你知我知，如今……再容不下了。

