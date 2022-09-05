增設概念中心！投資開發虛擬元宇宙大樓！保險公司：投入更多資源留住有質素人才！

富通保險首席營業總監蘇芷君表示，概念中心及元宇宙等資源投入，都是支持同事發展。（彭振濠攝）

疫情改變不少人對生活甚至人生的想法，保險業面對客戶心態變化的同時，企業本身及從業員亦需有新的想法。富通保險首席營業總監蘇芷君指出，要投入更多資源留住有質素人才，才能更好助客戶規劃人生。

各行業面對人才流失及心態改變，管理方式亦要與時並進。蘇芷君指出，過去兩年市場大環境受疫情影響，工作模式改變，香港整體保險業從業員由2021年約12.6萬人下跌到今年7月的11.8萬人。移民潮對人才流失有影響但非主要因素，她認為面對工作模式改變，公司亦要調整方向，才能吸引及幫助新人加入，要讓他們適應及喜歡現有工作。

人生規劃師 切合市場需要

新世界發展和旗下新創建集團於2018年斥資215億元收購富通保險，該集團的多元資源，有助富通保險的員工向客戶提供更多元的服務。經歷了差不多3年的疫情，大眾更留意醫療保險、理財服務，蘇芷君指出，該公司將保險顧問的角色設計成「人生規劃師」（Life Artisan），以更切合新常態下的市場需要。

蘇芷君強調，保險代理人重視鞏固團隊協作精神，疫情下集團繼續投入資源，留住人才。如早前開幕的概念中心「The GalaMuse」，開設於K11 ATELIER內除了方便與客戶面談，亦令員工感受到公司在背後的支持。該中心亦提供一個培訓及溝通空間，解決疫情下進行團隊建立（Team Building）活動的困難。蘇芷君指出，中心開幕一個月已舉行約60場活動，同事反應理想。中心內的元宇宙體驗空間及活動室，稍後更會舉辦只供同事及其朋友參與的周國賢小型音樂會。

在「The GalaMuse」的數碼空間（虛擬實境VR體驗區）內，參與者只要戴上VR眼鏡，就可透過遊戲學習到富通保險的相關資訊，甚至參與虛擬培訓課程，亦可玩虛擬遊戲。

富通保險開發的元宇宙世界，為員工提供新世代培訓體驗。（彭振濠攝）

數碼空間 戴VR眼鏡學習資訊

蘇芷君坦言，增設概念中心，又投資開發虛擬元宇宙大樓，在「The GalaMuse」設8台虛擬眼鏡裝置供員工使用，由軟件開發到硬件成本上都是錢。品牌的保險代理中現有25%人是90後年輕人，要引入新思維才能吸引他們，不能一成不變，只維持傳統的管理方式。

「在人才方面，我們是要一成不變的，還是熱血有理想的年輕人？」蘇芷君坦言，以上想法在建概念中心時出現，最後決定投資一個新平台，更有助吸引年輕人加入。