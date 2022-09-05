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05/09/2022

Sky100推「銀髮遊天際」長者優惠！9月份指定日子門票低至$25！禮品店買指定產品仲有9折？

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　Sky100推出「銀髮遊天際」特別優惠，長者可以在9月份內的指定日子以超優惠價買門票，在禮品店購買指定產品更有折扣優惠！同行親友陪長者上Sky100都有優惠，一齊睇睇詳情啦！

 

（圖片來源︰Sky100網站）

 

　　今個9月，天際100就推出長者專屬優惠「銀髮遊天際」，在9月份內逢星期一至三年滿60歲或以上的長者，只要出示有效社會福利署簽發的長者咭或樂悠咭或香港居民身份證，即可享優惠價$25元購買入場門票一張！同行親友亦可以半價$99入手門票，每日名額有限，先到先得！還有，長者於天際100禮品店內購買特定產品都可獲得9折優惠！

 

（圖片來源︰Sky100網站）

 

　　登上393米高的室內觀景台，除了可以欣賞維港和鳥瞰式探索西九文化區新地標之外，由即日至9月18日，觀景台上亦有「25載童年回憶在天際」活動，展示60至90年代的經典玩具及昔日的文化典故，各位可以陪長者一起「想當年」！

 

（圖片來源︰Sky100網站）

（圖片來源︰Sky100網站）

 

Sky100 「銀髮遊天際」

 

地址︰九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 100 樓

開放時間︰10am-0830pm

優惠期︰9月份（逢星期一至三）

優惠票價︰$25

網上購票︰https://bit.ly/3Q5cpQg

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