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05/09/2022

生物科技公司測試16款沐浴產品！7款沐浴露高質！邊3款溫和又保濕？最平一款$30有找？有無你用開嗰款？（附品質卓越名單）

#沐浴露 #La Roche-Posay #多芬 #Fresh #溫和沐浴露 #BIOLANE #Aveeno #水中銀 #Jurlique #澳洲康漾 #保濕沐浴露
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　每天下班回家最期待的就是沖個熱水涼！說到沖涼，相信大家都會用到沐浴露，平日選購沐浴產品又會有甚麼考量呢？為了避免皮膚受刺激，我就會揀標榜「溫和」、「無刺激」的產品，到底市面上的產品又做唔做到標榜所說的功效呢？水中銀（國際）生物科技有限公司就在市面抽檢16款沐浴產品進行保濕、溫和（無刺激）功效安全毒性檢測，有7款的樣本被評為品質卓越！如果你正在物色沐浴露，不妨參考一下以下的名單啦！

 

　　是次的測試，水中銀在連鎖護理店及專櫃選購了12個品牌、共16款沐浴產品樣本作產品安全檢測、 保濕及溫和 (無刺激) 功效檢測，包括不少知名品牌如BIOLANE、JURLIQUE、LA ROCHE-POSAY等。在眾多樣本中，有7個樣本被評為「綠魚」，即代表品質卓越，其「BIOLANE 法國貝兒EXPERT有機沐浴洗髪啫喱」、「JURLIQUE 玫瑰緻柔沐浴露」及「 LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護沐浴乳 (止痕配方) 」的溫和（無刺激）功效及保濕功效都同樣顯著。即睇名單啦！

 

7款溫和無刺激功效顯著沐浴產品

 

1.    AVEENO DAILY MOISTURIZING 天然燕麥薰衣草舒壓沐浴露

 

AVEENO天然燕麥薰衣草舒壓沐浴露

參考價格︰$109／532mL

品牌所在地︰美國

（網上圖片）

 

2.    DERMAVEEN 澳洲康漾 天然燕麥芯無皂潔膚露

 

澳洲康漾 天然燕麥芯無皂潔膚露

參考價格︰ $148／500mL

品牌所在地︰澳洲

（網上圖片）

 

3.    FRESH 黃糖沐浴啫喱

 

FRESH 黃糖沐浴啫喱

參考價格︰$240／300mL

品牌所在地︰美國

（品牌官網圖片）

 

4.    DOVE 多芬 滋養柔膚沐浴乳 滋養柔嫩配方

 

多芬 滋養柔膚沐浴乳

參考價格︰$28.9／750g

品牌所在地︰美國

（品牌官網圖片）

 

5.    BIOLANE 法國貝兒 Expert 有機沐浴洗髪啫喱

 

參考價格︰$199／500mL

品牌所在地︰法國

BIOLANE有機沐浴洗髪啫喱

（網上圖片）

 

6.    LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護沐浴乳（止痕配方）

 

LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護沐浴乳

參考價格︰$288／400mL

品牌所在地︰法國

（品牌官網圖片）

 

7.    JURLIQUE 玫瑰緻柔沐浴露

 

JURLIQUE 玫瑰緻柔沐浴露

參考價格︰$240／300mL

品牌所在地︰澳洲

（網上圖片）

 

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