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06/09/2022

確診連續3天破萬 籲中秋減跨家庭聚會 3444宗學校呈報創新高

#肺炎疫情 #跨家庭聚會 #面授課 #學校 #BA.5 #嘶哮症
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　　【晴報專訊】確診連續3日破萬，學校呈報陽性更急升至3,444宗創新高，衞生防護中心指，疫情未進入平台期或橫向發展，擔心中秋節活動使疫情上揚，籲市民減少跨家庭聚會。

 

多達逾千學校過去5天呈報陽性個案（資料圖片）

 

　　惟現時當局未打算全面停面授，強調個案升幅仍在預期之內，會精準風險管控，包括針對爆疫班別停課，而昨有12校停課一周。

 

　　本港昨多10,021宗確診，152宗屬輸入，連續3日破萬，港大病毒即時有效繁殖率維持1.3274。傳染病處首席醫生歐家榮指，過去5日確診在萬宗上下浮動，已重回3月水平，污水等監察數據顯示疫情未進入平台期或橫向發展，但擔心中秋節市民外出和飯聚增風險，促應避免跨家庭聚會。

 

本周六是中秋節，當局擔心市民外出和飯聚，增傳播風險。

 

「預期之內」料不考慮全港停面授課

 

　　1,169間學校過去5天呈報共3,444宗陽性，近4成來自小學。歐承認，數字較高，惟升幅在預期之內，因暑假前每日3,000至4,000宗確診，便有500至700宗來自學校，而現時有逾萬確診。惟翻查資料，暑假前的學校周一呈報（即8月8日）僅佔總病例約17%，與本周一佔比達34.4%，差距甚大。

 

　　對停課指標，歐稱要精準管控，如有10%學生染疫會逐班停課等，惟面授課對兒童身心及社交發展非常重要，相信政府現不考慮全港停面授課。而昨有12校需停課1周，當中赤柱香港航海學校有6名學生染疫，涉4房宿生，同房要檢疫；紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園有4名學生及3名教師染疫，全校停課。

 

　　另BA.5佔整體61.11%，二次感染率達1.5至1.9%。歐透露有3,000多人屬二次感染，7成在第5波高峰染BA.2.2，今次料染BA.5者佔多，提醒康復者亦應補針。

 

BA.5易致炎症 更易引發兒童嘶哮症

 

　　醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，未齊針者二次感染機會較大，倡縮短康復者接種寬限；且BA.5較BA.2病毒複製能力強，易致炎症，而兒童氣管較窄，故嘶哮症更頻繁出現。

 

　　採購疫苗上，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨晨指，以BA.1為基礎研發二代疫苗功效與首代差不多，以BA.4及5為基礎針劑則無太多數據，促市民勿再等針，應先打3針增保護。對兒童復必泰仍未來港，崔料是合同條件構成障礙。歐家榮補充，暫未收到二代疫苗申請來港，亦正跟進兒童復必泰情況。

 

　　對疫苗通降齡至5歲何時實施，歐指尚有執行細節待處理。香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉批評，未齊針兒童日後難入入公共場所，恐增兒童獨留在家及肥胖問題，對其身心發展亦不理想。

 

 

下一頁:增8患者亡 6人未齊針

 

轉載自: 晴報

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