  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

06/09/2022

國泰招聘逾4千前線 包括700機師 夥理大培訓見習機師

#國泰航空 #招聘 #機師
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 　　【晴報專訊】航空業疫下冰封逾2年，國泰航空2年前曾全球裁員達8,500人，旗下國泰港龍航空亦停運。為應對多國解封和旅遊逐漸復甦的人手需求，國泰昨宣布，已展開全面招聘計劃，期望未來18至24個月內招聘逾4,000名前線員工，包括700名機師及逾2,000名機艙服務員。

 

　　國泰另與理大簽訂3年合作協議，合辦全新綜合見習機師培訓計劃，盼2025年前培育逾1,000名本地見習機師，讓本港發展成為航空人才培訓中心。

 

　　國泰行政總裁鄧健榮昨宣布，國泰期望在未來18至24個月內招聘逾4千名前線員工，包括700名機師，當中有400名為見習機師培訓計劃畢業生；其後發言人補充，機師中有300名直接錄取，另有逾2,000名機艙服務員，以及1,000名客戶服務人員和地勤等。

 

　　有國泰資深空姐指，國泰有發信予所有早前被裁員工，指會優先考慮聘請，惟即使員工過去任職中高層，也只可從頭由最初級做起。香港民用航空事業職工總會主席李永富亦稱，有收到邀請的被裁員工認為，以新人方式招聘的待遇不吸引，且部分前員工已在新崗位穩定下來，不考慮回巢。

 

24見習機師將海外飛行訓練

 

　　國泰昨亦與理大簽訂3年合作協議，合辦為期55至60周的全新綜合見習機師培訓計劃，盼在2025年前培育逾1,000名本地見習機師，首批24名見習機師預計下月完成理論課，並到海外展開飛行訓練，料明年畢業。

 

見習機師陳梓盈（左）及徐凌峰對飛行滿腔熱誠，堅信疫情總會過去。

 

　　見習機師之一、今年25歲的陳梓盈，14歲時因家人受電視劇《衝上雲霄》薰陶，被安排參與香港航空青年團的夏令營，登上政府飛行服務隊的「超級美洲豹」直升機，埋下飛行夢的種子。2018年的「國泰港龍航空飛行證書計劃」，亦讓梓盈有機會跟導師由檳城飛到香港，讓她深深被飛行吸引，故科大畢業後便參與培訓課程，盼可真正衝上雲霄。

 

　　另一名見習機師徐凌峰，則因大學時讀了一本有關機師生活的書，對飛行產生興趣。

 

　　對疫下航空業冰封，2人均指曾「非常迷惘」，有想過是否要繼續追夢，惟始終堅信疫情總會過去，且對飛行的熱誠勝於對前景的憂慮，亦慶幸在課程中遇上一班互相扶持的同學，冀未來繼續在國泰服務航空業。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#國泰航空 #招聘 #機師

更多世事政情文章

放大顯示

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk