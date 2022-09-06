國泰招聘逾4千前線 包括700機師 夥理大培訓見習機師

【晴報專訊】航空業疫下冰封逾2年，國泰航空2年前曾全球裁員達8,500人，旗下國泰港龍航空亦停運。為應對多國解封和旅遊逐漸復甦的人手需求，國泰昨宣布，已展開全面招聘計劃，期望未來18至24個月內招聘逾4,000名前線員工，包括700名機師及逾2,000名機艙服務員。

國泰另與理大簽訂3年合作協議，合辦全新綜合見習機師培訓計劃，盼2025年前培育逾1,000名本地見習機師，讓本港發展成為航空人才培訓中心。

國泰行政總裁鄧健榮昨宣布，國泰期望在未來18至24個月內招聘逾4千名前線員工，包括700名機師，當中有400名為見習機師培訓計劃畢業生；其後發言人補充，機師中有300名直接錄取，另有逾2,000名機艙服務員，以及1,000名客戶服務人員和地勤等。

有國泰資深空姐指，國泰有發信予所有早前被裁員工，指會優先考慮聘請，惟即使員工過去任職中高層，也只可從頭由最初級做起。香港民用航空事業職工總會主席李永富亦稱，有收到邀請的被裁員工認為，以新人方式招聘的待遇不吸引，且部分前員工已在新崗位穩定下來，不考慮回巢。

24見習機師將海外飛行訓練

國泰昨亦與理大簽訂3年合作協議，合辦為期55至60周的全新綜合見習機師培訓計劃，盼在2025年前培育逾1,000名本地見習機師，首批24名見習機師預計下月完成理論課，並到海外展開飛行訓練，料明年畢業。

見習機師陳梓盈（左）及徐凌峰對飛行滿腔熱誠，堅信疫情總會過去。

見習機師之一、今年25歲的陳梓盈，14歲時因家人受電視劇《衝上雲霄》薰陶，被安排參與香港航空青年團的夏令營，登上政府飛行服務隊的「超級美洲豹」直升機，埋下飛行夢的種子。2018年的「國泰港龍航空飛行證書計劃」，亦讓梓盈有機會跟導師由檳城飛到香港，讓她深深被飛行吸引，故科大畢業後便參與培訓課程，盼可真正衝上雲霄。

另一名見習機師徐凌峰，則因大學時讀了一本有關機師生活的書，對飛行產生興趣。

對疫下航空業冰封，2人均指曾「非常迷惘」，有想過是否要繼續追夢，惟始終堅信疫情總會過去，且對飛行的熱誠勝於對前景的憂慮，亦慶幸在課程中遇上一班互相扶持的同學，冀未來繼續在國泰服務航空業。