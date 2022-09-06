涉劏房謀殺5歲兒 母還柙11月尾再訊

【晴報專訊】5歲男童於劏房昏迷經搶救後不治，其懷有身孕的母親昨就謀殺罪提堂，案件押後至11月28日再訊。防止虐待兒童會指，單親而有情緒困擾、經濟貧困、子女有特殊學習需要的家庭，如家長採用打罵方式管教，出現虐兒機會較大，建議社工可以「送物資」為理突擊上門家訪。

33歲被告黎成娣，被控於2022年9月2日，在九龍深水埗石硤尾街一單位內謀殺男童黎一鳴。被告昨於庭上表現冷靜，不時望向旁聽席。控方申請被告暫毋須答辯，以待警方作進一步調查，並透露與被告同住的兒女，現交由社署照顧。辯方無保釋申請，放棄8天覆核權利，被告原須還押小欖精神病治療中心候訊，惟控方其後指獲小欖通知不接收孕婦，遂還押懲教署看管。

被告在庭上表現冷靜，不時望向旁聽席。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，單親而又經濟貧困、有情緒困擾、小童有特殊學習需要及發展遲緩的家庭，都屬高危家庭，如家長缺乏管教知識及技巧，採取打罵方式，出現虐兒的危機較大。她指疫下暫停面授課，校方難察覺學童有否異樣或受傷，建議校方如懷疑有學生受虐，可要求警方介入；至於獲社工跟進的家庭個案，如家長屢次拒絕接受服務或家訪，社工可以送物資為理由突擊上門查看。

幼園申報無故缺課 看齊中小學

黃又稱，教育局在2018年因應嚴重事故，將幼稚園申報機制與中小學看齊，若學童連續7日無故缺課，幼稚園須通報，若缺課與家庭問題有關，便須即時通報。

政府今日將與社福界就立法強制舉報懷疑虐兒個案舉行首場諮詢會。社福界立法會議員狄志遠稱，如當局向立法會提交草案，料短期內可取得共識。他指新草案下，社工、教師及醫生等都有責任舉報，冀政府盡早與業界討論。