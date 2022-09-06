自爆離婚1年半 周國賢：用另一方式去愛

【晴報專訊】周國賢（Endy）一連三場演唱會已圓滿結束，尾場更唱到昨日凌晨一時才完結。一向眼淺的Endy獻唱關於家人的歌曲時，多次感觸流下男兒淚；騷後他更自揭跟韓籍太太已離婚一年半，又表示會繼續履行父親的責任。

Endy完成演唱會後，便開始錄音工作。

現年42歲的周國賢，早年於日本留學期間對太太李美英一見鍾情，22歲結婚並先後誕下三名女兒，一家五口生活低調。13年，有傳Endy出軌戀上公司女助手，太太即帶同女兒遠走加拿大；有指Endy因此患上抑鬱症，並到加拿大休養，幸獲妻女支持，令他成功走出陰霾。

與前妻仍是好友

Endy在尾場個唱上多次感觸落淚。

前晚尾場個唱上，Endy獻唱《天使》一曲時，突然在台上暗示感情出現問題。他指《天使》是自己19歲時寫給當時女友的歌，他有感自己過往幼稚又自我中心：「當時覺得點解佢唔了解我？依家先明白自己無企喺佢嘅角度去睇。雖然大家status（身份）已經唔同咗，但如果當年首歌唔係唱畀自己聽，而係唱畀佢聽，結果會唔會唔一樣呢？」Endy多次encore，唱到凌晨一點，才以一曲《時空》作結。他答謝歌迷時說：「唔知下次幾時再開，所以我好珍惜呢三晚，自己會繼續努力寫歌，希望大家同我一齊成長。」

Endy和太太雖然夫妻緣盡，但仍互相關心。（資料圖片）

完騷後，Endy被問到婚姻狀況時說：「我喺度講一次，以後都唔會再講，我同佢（前妻）的確喺一年半前就已經分開咗，始終佢唔係公眾人物，我都唔想將呢件事變成好大咁，所以我都用音樂去解釋。我哋依然好深愛對方，我好感恩佢陪伴我21年嘅光陰，我哋依家選擇用另外一種方式去愛，我哋依舊係好好嘅朋友，我亦會繼續履行做爸爸嘅責任，大家唔使擔心。」另外，Endy表示連唱三晚已唱到聲沙，但仍會打邊爐慶祝及獎勵自己。