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06/09/2022

小歌迷Lucy捧場 MC張天賦咀洪嘉豪預告單拖開騷

#MC張天賦 #洪嘉豪 #李元元
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　　【晴報專訊】MC張天賦和洪嘉豪（Kaho）一連三晚《KAHO x MC FRENEMY LIVE 2022》前晚舉行尾場，二人甫開騷便表明不會留力。MC說要將愛傳達出去，說罷即擁抱Kaho；而Kaho向MC索吻，MC即啜落他的面珠上，全場勁high。演唱會上，兩人公布將「拆夥」開個唱。完騷後受訪時，MC和Kaho指沒想過今次開騷一票難求，承諾會為粉絲爭取買飛機會，不用捱黃牛飛。問MC下一站是否登上紅館？他說︰「未公布得住，應該夠大家坐嘅！」又預告下次開騷有機會騷肌及曬舞技。

 

MC與Kaho在台上不停搞gag推高氣氛。

MC大啖錫落Kaho面珠上。

 

　　另外，身為「賦二代」的李璨琛女兒李元元（Lucy）亦有捧場，Lucy媽在社交網分享相片，並留言︰「開學前特備節目，身為歌迷會嘅永遠榮譽會長（自稱），獲安排坐第一行中間個位（威）。」她透露Lucy投入地不停尖叫，果然是鐵粉！

 

Lucy在台下看得投入，不停問台上的MC有否看到自己。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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