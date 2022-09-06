形象贏家秘訣之一：與宜多，取宜少！有些人總贏取人心，就是肯「蝕底」！

新學年開始，想起很多兒時學生的教育。小時候，常聽一些大人說做人做事不要「蝕底」。言下之意就是要取得自己滿意的程度、要贏，不要輸；有些人，甚至要要贏盡，贏少一點都會心情不佳。

後來出來社會工作，接觸過一些「大人物」，才知道「大人物」做事也有至少兩極分別，有些未必肯蝕底，也見識了好些願意「蝕底」的。就是從他們待人接物中看到當中的分別。

所以，當有些人身份年齡輩分、背景學歷成就都是差不多的，有人特別贏取人心，特別令人敬重，特別受到禮遇，為甚麼？當中不會無緣無故，總有些原因。

一直在社會上接觸不同的人物，有成功商人、政界、商界、專業人士、普羅大眾，當中有些特別得人心，特別令人好印象，當然從中要「取經」，多多學習。從形象贏家商家或人物身上，歸納發現一個特別深刻及體會的共通點，就是肯「蝕底」。如果套用中國人的文化及智慧來解釋，就是弟子規一句：「凡取與，貴分曉，與宜多，取宜少」。字面解釋是財物的取得與給予，一定要分辨清楚明白，寧可多給別人，自己少拿一些，才能令人心悅誠服，與人廣結善緣，和睦相處。

（圖片來源：網絡圖片）

再看看有些人，做事總是不想蝕底，不會多給別人，自己不會少拿一些；甚至可能賺要賺盡，贏要贏盡。只算自己要得利，卻沒有為別人留有餘地或讓人多拿多取。這樣的對流關係，可能一次起兩次止，特別如果是生意關係，很難像做到「與宜多，取宜少」，也就很難建立信心信任或欣賞。

（圖片來源：網絡圖片）

舉個例子，Cindy為新成立不夠一年的公司老闆，設立了每個月的營利額達到某個數字就會分花紅的制度，她算過公司幾乎沒甚麼盈利，有時還有蝕錢狀況；但出發點是要讓員工安心、開心、投入、願意拼搏，所以她對給予花紅是相當樂意！而員工們也對有這樣的老闆而感到開心，人心也歸向，凝聚力非常理想！Cindy做到「與宜多，取宜少」！收獲不是現在一下子可以看到的！

至於另一個例子，就是Peggy，做了新業主，把房子租出去時，條件上做了點讓步，租客已經很開心；又由於租客是外地人，人生路不熟，每有提問，Peggy也願意回應所需及提點，知無不言，更做東道主請他們食飯。按慣常租住合約生效後，很多業主與租客就大家不相往來，但是Peggy做到「與宜多、取宜少」，所以收獲了租客的好感，也大大提出欣賞讚歎之情！將來是否住得良好或者是否續約都是未知數，但Peggy不會因這些來計算做事，就是憑著一顆廣結善緣的純美善心來處理。

有些人自己愈有就愈不願意「蝕底」，能做到「與宜多，取宜少」的，確實更值得作學習榜樣！共勉！