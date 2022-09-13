夏日高溫易誘發心臟衰竭 長期病患者應提高警覺

一年四季之中，以炎夏和寒冬最多急性病情發作, 特別是長期病患者來說，導致急症室人滿為患，醫院入院不勝負荷。地球各類生物中，我們哺乳類動物很脆弱, 只能生存在特定的溫度內。以人類為例，體溫35度以下屬於低溫，37.8度以上則定義為發燒。當高達40度或以上時，細胞開始無法承受高溫受損。

高溫對人體的心臟和血液循環產生很大影響，甚至會誘發心臟衰竭，表徵包括：呼吸困難、極度疲累、心跳加速、熱衰竭、昏迷、中暑而有生命危險。如本身有慢性心臟病，在天氣酷熱下急性復發的機會更高，因此室外高溫時段應避免長時間逗留。日常生活中慢性心臟衰竭患者需嚴格控制水份及鹽份的攝取，過多或過少水份都會增加心臟負擔，引發慢性轉為急性衰竭，甚至生命危險。急性心臟衰竭康復初期者，建議每天盡量不超過1公升水份，當穩定後，每日上限也只能1.5公升。



心臟衰竭的誘因眾多如心肌梗塞、高血壓、糖尿、細菌感染、擴張型心肌病變、腎臟衰竭等等。舉病案例如六十多歲的周伯，長期高血壓、糖尿病史，但仍然長期吸煙，導致心血管閉塞嚴重，而且部分心肌壞死，多次通波仔，心臟不能回復正常，加上偶發性轉成長期房纖亂跳, 多次繁複急性心臟衰竭入院，接受治療，進行了房纖手術，又植入了同步起搏除顫器。出院後，需持續長期服用多種藥物，穩定病情，數年了，現在情況尚算良好。



診斷心臟衰竭普通用射血分數, 英文稱為EF（Ejection Fraction), 定義心臟衰竭又有幾類。通常心臟衰竭大致可分收縮型及舒張型，周伯是屬於較常見的收縮型心臟衰竭。收縮型的EF值少於35%，心臟無法正常收縮，導致泵血出現問題。如EF值超過55%，就屬於舒張型，即心臟肌肉無法正常放鬆儲存足夠血液，同樣引至供血不足給身體各器官。EF是射血分數(ejection fraction)的簡稱，乃衡量心臟泵血能力的指標。



近幾年醫學界為了方便診斷及選擇更合適的治療儀器，把EF值再進一步細分：少於35%定義為射血分數減少的心臟衰竭(HFrEF)、36%至55%定義為射血分數中等的心臟衰竭(HFmEF)、55%以上則定義為射血分數正常或舒張性的心臟衰竭(HFpEF)。



此外，心臟衰竭又可分為左心衰竭及右心衰竭，前者大約佔九成、後者約佔一成。舉例說，本身患有肺病，先天性心間隔缺損，右心長期泵血受壓，就可令右心衰竭。也有些病人有基因遺傳病或急性右心血管閉塞，因而導致右心衰竭。左心衰竭誘因多為心機發炎、擴張型心肌病變、糖尿病、高血壓、吸煙、血管閉塞心臟病發等等。



新一代藥物 多種類 更強效 為病人帶來希望



傳統治療心臟衰竭的藥物有很多，包括乙型阻斷劑、血管張力素受體阻滯劑、血管張力素轉化酶抑制劑、地高辛、舊一代醛固酮受體阻斷劑、利尿劑及血管擴張藥物等。而新一代醛固酮受體阻斷劑如依普利酮(Eplerenone) 、第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑、混合中性溶酶抑制劑和血管緊張素II受體拮抗劑藥、伊伐雷定 等，效能更勝一籌。由於不少心臟衰竭病人身患多種慢性疾病，處方藥物前需同時考慮其血壓、腎功能及多種器官的狀況。如腎功能太差，不幸很多醫治心臟衰竭新藥物也不能使用! 所以醫治心臟衰竭，如能在心肌細胞可以逆轉早期，找出誘因，盡早及時醫治。其中更有一些幸運的病人，適時馬上接受最新最強效藥物治療，終能逆轉受損心臟細胞回復正常功能，完全康復，重過正常生活。



最後無論是患上哪一種心臟衰竭，都需要持續服藥，才能發揮穩定作用。



以上資訊由 心臟科專科符朝麗醫生 提供。





心臟科專科符朝麗醫生