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06/09/2022

港人步行意欲低！如何智慧打造「易行城市」？改善步行環境是上策！

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　為打造香港成為「易行城市」，特區政府早於2017年《施政報告》提出「行人友善環境」政策，即「香港‧好易行」項目，鼓勵市民「安步當車」，減低市民對交通工具的依賴之餘，更可改善空氣質素。可惜，港人的步行意欲並不高。

 

　　有環保團體自2016年起每年訪問約五百名香港市民，以了解香港人的步行習慣，結果顯示，每周至少步行三天兼且每次累計步行30分鐘或以上的市民人數持續下降，由2018年的29%大跌到2019年的12%，再跌至2020年的8.4%。

 

　　該調查又發現，即使只是五分鐘的車程，不少港人也寧願選擇乘車而不願步行，總括原因，除希望節省時間或因攜帶重型物品以外，天氣不適宜（如太熱、太冷或下雨），以及注重出行的體驗，例如不想步行、有座位、比較舒服等想法，都是影響港人步行意欲的因素。

 

　　近年來，香港的高溫紀錄屢被打破，加上氣候潮濕，市民在烈日下步行，渾身是汗，難免悶熱難耐，所以要喚起港人步行的意欲，便須先改善步行環境的舒適度。

 

　　外地有不少地方政策，值得借鏡。例如新加坡早於2013年推出「暢行乘車計劃」，在所有地鐵站、輕軌列車站及巴士轉乘站附近200米範圍內，興建行人路上蓋，並擴闊城市綠化帶的範圍，延至主要屋苑的行人和單車路徑；哥倫比亞的麥德林市（Medellín）種植了數十萬株樹木和灌木，形成「綠色走廊」，令該市溫度下降超過3度；美國洛杉磯市利用特殊塗料，把黑色柏油路漆成灰白色，用來反射陽光，減少路面吸收熱能。這些措施都可為城市降温，有助延緩全球暖化。

 

圖片來源：freepik.com

 

　　此外，還可以仿效日本、台灣和南韓等地開發地下空間，好讓市民在不受天氣影響下也可以徒步四方。其實，本港過去數十年來，曾進行多項地下空間發展的研究，例如2015年就尖沙咀西、銅鑼灣與跑馬地及金鐘 / 灣仔等地區，進行策略性地區先導研究；而尖沙咀西地下空間發展計劃更擬於九龍公園地底建造5層空間，用作多元化社區用途，可惜期待多年，一直沒有落實。

 

　　據知阻礙相關計劃進展的主要原因之一，是香港仍未廣泛製作及應用海外早已流行的三維（3D）地底環境地圖及模型，無法掌握如基岩、土質狀況和淺層地下公用設施分布等全面的3D資料，致令有關當局難以制定具宏觀全面角度和多層次的整體規劃策略。

 

　　其實，香港要打造成為先進的易行城市，便需要全面梳理地上、地下多層次的空間數據資料，建立一個全面的空間數據庫，以作多角度和多層次的空間數據分析，再配合各個地區的特質和需要來制定策略，建設更優質的生活環境，便能讓市民日常徒步出行都倍感舒適自在。

 

 

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