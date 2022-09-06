港人步行意欲低！如何智慧打造「易行城市」？改善步行環境是上策！

為打造香港成為「易行城市」，特區政府早於2017年《施政報告》提出「行人友善環境」政策，即「香港‧好易行」項目，鼓勵市民「安步當車」，減低市民對交通工具的依賴之餘，更可改善空氣質素。可惜，港人的步行意欲並不高。

有環保團體自2016年起每年訪問約五百名香港市民，以了解香港人的步行習慣，結果顯示，每周至少步行三天兼且每次累計步行30分鐘或以上的市民人數持續下降，由2018年的29%大跌到2019年的12%，再跌至2020年的8.4%。

該調查又發現，即使只是五分鐘的車程，不少港人也寧願選擇乘車而不願步行，總括原因，除希望節省時間或因攜帶重型物品以外，天氣不適宜（如太熱、太冷或下雨），以及注重出行的體驗，例如不想步行、有座位、比較舒服等想法，都是影響港人步行意欲的因素。

近年來，香港的高溫紀錄屢被打破，加上氣候潮濕，市民在烈日下步行，渾身是汗，難免悶熱難耐，所以要喚起港人步行的意欲，便須先改善步行環境的舒適度。

外地有不少地方政策，值得借鏡。例如新加坡早於2013年推出「暢行乘車計劃」，在所有地鐵站、輕軌列車站及巴士轉乘站附近200米範圍內，興建行人路上蓋，並擴闊城市綠化帶的範圍，延至主要屋苑的行人和單車路徑；哥倫比亞的麥德林市（Medellín）種植了數十萬株樹木和灌木，形成「綠色走廊」，令該市溫度下降超過3度；美國洛杉磯市利用特殊塗料，把黑色柏油路漆成灰白色，用來反射陽光，減少路面吸收熱能。這些措施都可為城市降温，有助延緩全球暖化。

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此外，還可以仿效日本、台灣和南韓等地開發地下空間，好讓市民在不受天氣影響下也可以徒步四方。其實，本港過去數十年來，曾進行多項地下空間發展的研究，例如2015年就尖沙咀西、銅鑼灣與跑馬地及金鐘 / 灣仔等地區，進行策略性地區先導研究；而尖沙咀西地下空間發展計劃更擬於九龍公園地底建造5層空間，用作多元化社區用途，可惜期待多年，一直沒有落實。

據知阻礙相關計劃進展的主要原因之一，是香港仍未廣泛製作及應用海外早已流行的三維（3D）地底環境地圖及模型，無法掌握如基岩、土質狀況和淺層地下公用設施分布等全面的3D資料，致令有關當局難以制定具宏觀全面角度和多層次的整體規劃策略。

其實，香港要打造成為先進的易行城市，便需要全面梳理地上、地下多層次的空間數據資料，建立一個全面的空間數據庫，以作多角度和多層次的空間數據分析，再配合各個地區的特質和需要來制定策略，建設更優質的生活環境，便能讓市民日常徒步出行都倍感舒適自在。