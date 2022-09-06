從電影《明日戰記》學銷售！要成功獲客人支持關鍵不在產品，反而在於自己的「價值觀」？

相信大家就算是否喜歡看電影，都會留意到一套本地的科幻電影——《明日戰記》。筆者工作繁重就未有時間到戲院觀賞。電影是一種很特殊的「產品」，你購買的是一個一次性的體驗，而事後你覺得不合適也不能「退貨」或要求「賠償」（所以香港人才有「（界刂）櫈」一說，你只能夠以破壞戲院座椅來發洩）。





（《明日戰記》海報）

如果把電影當成商品，那製成品電影本身其中一些賣點就是製作班底、導演、劇本、演員等，而我們需要「推銷」時就需要的口碑，需要很多正面影評的使票房有支持。然而，在這齣戲上映不久就有一些評論報導電影劇情其實很一般，特技對比荷里活大作而言不算亮麗諸如此類。同時間筆者就不斷見到有不同的團體或朋友會包場觀賞《明日戰記》，亦有不少名人在社交媒體為古天樂先生「站台」，而事實上很多包場觀賞的人和為他義務宣傳的名人都不是已經入場觀看的人，而更多更多的是為了「支持」古先生的理念。

在古先生四處奔走為電影作宣傳時他有提到為何會花費巨資作這種坊間認為不理智的電影投資，即在香港拍科幻片，就是希望可以為港產片殺出一條新血路，挑戰一些過往我們認為不可能的事，這種身先士卒為香港電影業創先河的舉動使很多人受感動，而觀眾入場的原因不一定是認為《明日戰記》是一部2022年最優秀的科幻片而入場，但很多人會因為想以最適當的方式去支持為這電影付出，為電影業付出的這份心意，「票房」就是最明顯最直接最有效的實績去告訴古先生有多少人買他的帳。

在我們的日常工作當中，我們除了銷售與客人十分相關的產品，我們又是否有跟客人溝通清楚我們營運這份事業的「價值觀」？如果他們想「支持」我們時可以怎麼做？

有誰會不知道客人跟銷售員買東西就是絕對的支持？曾經有過一個很有趣的前輩跟我們分享他的客人跑去跟別人買單的經歷，那客戶對前輩毫無怨言，亦很認同他的經營手法和理念，而他跑去別家買的原因居然是因為當時另一位Agent 跟客戶說需要客人支持，而因為前輩的形象太成功，他決定購買時「幫助更有需要的人」，而跟別人買了。

這原理就像很多人會去老店小店花時間排隊用餐都不去連鎖餐廳一樣，橫豎要消費要吃飯，何不給「更有需要幫助的人」。而古先生亦多次開腔需要觀眾的支持，因為他的夢想太大不可以靠一人之力完成，再好的電影需要的不是特效團隊，不是演員，不是器材，而是觀眾。同樣道理，我們做銷售的也需要跟客人溝通清楚，你是一個怎樣的人，怎麼會加入行業，你是一個敬業的人嗎？你如何看待客人？行業之中如果有你這樣的人會變好嗎？

這些都是我們每一個銷售員值得深思的問題，還有4 個月就過完2022了，祝大家一帆風順、直衝到尾！