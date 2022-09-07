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07/09/2022

強制舉報虐兒 違者或囚3月 僅限嚴重迫切個案

#虐童 #強制舉報 #狄志遠
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　　【晴報專訊】5歲男童疑被虐致死案，引起社會譁然。特首李家超昨主動提及關注事件，並將盡快立法強制舉報虐兒。勞福局昨諮詢社福界，透露3界別包括社福、教育及醫療界從業員將被列為強制舉報者，須在「合理時間」內舉報受「嚴重傷害」或有「迫切危機」的懷疑個案，否則可判監3個月及罰款5萬元，明年初提交草案。

 

議員認為諮詢文件無明確定義何為「合理時間」舉報，不利保護兒童。

 

　　但業界質疑「合理時間」定義不清，而僅要求強制舉報嚴重個案，未必有助及早防範虐兒發生。

 

　　李家超昨表示，對5歲男童事件感難過，認為反映要盡快推展和落實立法強制通報機制。勞福局局長孫玉菡昨與逾200名機構管理層和前線舉行首場網上諮詢會，他稱本月續舉行多場會議，跨部門工作小組稍後會研究蒐集的意見，盡快提交法案。

 

　　根據諮詢文件，工作小組建議將懷疑兒童「受到嚴重傷害」或「有受嚴重傷害的迫切危機」列為第一級個案；至於未符該準則的第二、三級個案，即懷疑有相關危機或相信案件不涉虐兒但需要介入，則鼓勵舉報或轉介到合適服務單位。

 

　　文件提到，強制舉報者為3界別的從業員，包括社福界如社工、幼兒中心、兒童院、留宿特殊幼兒中心工作員或主管；教育界如教師、各資助學校宿舍部負責人；醫療界如醫生、護士、臨床心理學家等，他們須在「合理時間」內向警方或社署舉報。

 

社福教育醫療界 合理時間須舉報

 

　　懷疑虐兒個案要基於強制舉報者的專業知識、判斷或經驗去斷定有否相關危機，若無履行相關責任，便要負上個人刑責，建議最高刑罰為判監3個月及第五級罰款（即5萬元）。文件又建議，加強保障舉報者，例如僱主或主管不得以任何政策或規定阻礙舉報者，亦不得向他們提訴訟或報復，舉報不得視為違反任何專業操守，任何人亦不得披露舉報者身份。

 

　　社署會設電子學習平台向強制舉報者提供培訓課程，他們可通過網上自學，測驗合格取得相關電子證書，今年底起將分階段推出。

 

勞福局局長孫玉菡（中）昨主持首場有關強制舉報虐兒的網上諮詢會（勞福局fb圖片）

 

　　社福界立法會議員狄志遠引述孫玉菡在會上指，草案料明年初提交立法會審議，但狄望可再提早到今年底。他又稱，會上有從業員關注違法只屬個人責任，擔心上司阻舉報，建議要求機構與員工共同制定內部指引，機構若阻舉報亦要負責；另文件亦無明確定義何為「合理時間」舉報，不利保護兒童，建議發現懷疑個案一個月內要舉報。

 

草案料明年初交立會 議員盼提早

 

　　對文件提到設3級舉報機制，是考慮到海外有過度或過早舉報。兒童事務委員會委員雷張慎佳質疑，目前全球最少70個地區設有強制舉報機制，無一僅針對「嚴重虐兒」，擔心未能達到「預防勝於治療」，「嚴重個案一開始都係『輕微』」，建議起碼修訂實務指引，要求從業員須轉介未必嚴重、但可能需介入的個案；另要確保接受轉介的機構妥善跟進個案，「唔會見完一次，社工以為『唔嚴重』就結案」。

 

　　她又提到，去年童樂居虐兒事件最早由街坊揭發，應加強公眾宣傳提高意識，並扭轉「家醜不出外傳」觀念，讓有需要家庭敢主動求助。

 

 

轉載自: 晴報

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