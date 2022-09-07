  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/09/2022

猴痘首殺入本港 曾訪美加菲30歲男確診

#猴痘 #戒備級別
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港出現首宗猴痘輸入個案。衞生防護中心指，涉事30歲持香港身份證男子，過去1個月曾在美國、加拿大及菲律賓逗留，本周一（5日）抵港時喉痛及吞嚥困難，昨晨確診。因他抵港前1周已有病徵，中心建議同機80多人、取樣及檢疫人員若有不適要呈報。本港戒備級別啟動，並通報世衞及內地，猴痘疫苗將在本月抵港。

 

首批疫苗本月抵港

 

涉事男子就新冠病毒於西營盤華美達海景酒店檢疫時不適，檢測後證患猴痘。

 

　　涉事30歲男子上月初起在美、加、菲逗留期間，曾做高風險活動，至本周一（5日）獨自乘菲律賓航空PR 300航機抵港，後坐專巴到西營盤華美達海景酒店檢疫，同日晚上他因喉痛、吞嚥困難送入瑪麗醫院，昨晨檢測後確診。

 

　　中心透露，男子抵港1周前已有皮疹，後在身體蔓延，3日前出現淋巴腫脹，但他上機時穿着長袖衫褲，難被察覺。目前他情況穩定，推測於美國染疫，無人列為密切接觸者，但促同機80多人、機場取樣及檢疫酒店人員如有不適，應盡快求醫。

 

　　中心總監徐樂堅坦言，猴痘潛伏期長達21日，單靠酒店檢疫難完全杜絕輸入，惟猴痘非空氣傳播，一般市民感染風險低。而首批猴痘疫苗將在本月抵港，考慮予密接、醫護、化驗室人員、及男男性接觸者等有高危行為者優先自願接種，有信心日後可加購。按現行機制，猴痘患者會在醫院治療，密接將被隔離21日，如患者增，政府將準備啟動社區檢疫設施。

 

當局啟動戒備級別

 

　　因應輸入個案，本港啟動猴痘戒備級別，並已知會世衞、內地及相關衞生部門；據世衞資料，現時全球有98%患者都是男性，年齡中位數36歲，95%曾有男男性接觸。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#猴痘 #戒備級別

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk