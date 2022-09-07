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07/09/2022

一家三口為慈善登紅館 李嘉欣11歲囝囝棟篤笑俘虜觀眾

#李嘉欣 #許晉亨 #許建彤
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　　【晴報專訊】大美人李嘉欣前晚跟丈夫許晉亨和11歲兒子許建彤（Jayden）到紅館出席慈善籌款演唱會，首次登上紅館舞台的Jayden毫不怯場，甫上台即大放笑彈，成為全場焦點。

 

嘉欣與老公許晉亨、囝囝Jayden為慈善罕有同台。

 

　　李嘉欣以兒子Jayden名義成立的「JMJ Children's Charitable Foundation」慈善基金，前晚在紅館舉行《A Million Dreams演唱會》，演出歌手包括鄭中基、李幸倪（Gin Lee）、關心妍、劉浩龍、Tyson Yoshi及黃山怡（糖妹）。歌手演出前，李嘉欣一家三口上台致歡迎詞，穿上西裝外套、襯T恤牛仔褲的Jayden，一臉淡定說︰「爹哋媽咪，我哋嘅foundation係幫助弱勢嘅小朋友做教育工作，點解我哋會嚟咗紅館？你哋唔係諗住唱歌吖嘛？」然後對台下觀眾笑謂︰「大家可以放心，佢哋唔會唱歌！」引來全場大笑。

 

鄭中基開心成為慈善騷的一分子。

 

　　其後嘉欣分享舉辦慈善騷的原因︰「我知道好多人都有一個夢想，就係踏上紅館呢個舞台。呢晚剛好係國際慈善日，我好開心《A Million Dreams慈善音樂會》可以幫佢哋實現夢想之餘，又可以做善事。我非常多謝買飛入場同捐款嘅朋友。演唱會籌得所有善款，將會捐贈畀『願望成真基金』，同埋我偶像蕭芳芳博士成立嘅『護苗基金』。」

 

嘉欣一家三口率領台前幕後進行拜神切燒豬儀式。

 

蕭芳芳讚嘉欣人美心更美

 

　　而「護苗基金」創辦人蕭芳芳表示︰「記得喺30年前，第一次見到大美人李嘉欣，就係同佢一齊拍攝電影《方世玉》。佢嘅靚令我窒息，但人美心更美，我由衷感謝嘉欣，帶畀香港人達成夢想嘅力量。」

 

轉載自: 晴報

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