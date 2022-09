以「AA心態」管理！不求業務快速增長！保險公司：企業成敗取決於聲譽！

收入、利潤能快速攀升,短時間內成功搶佔市場位置,相信是普遍企業追求的一種理想狀態。不過,若只是向錢看,又是否一盤成功的生意?

安聯貿易香港、韓國及台灣區總經理李一民認為,企業成敗取決於聲譽。(陳靜儀攝)

保險公司安聯貿易(前稱:裕利安宜Euler Hermes)香港、韓國及台灣區總經理李一民(Edmond)認為,企業成敗取決於聲譽,所以他從不追求業務快速增長,只盼能藉着「AA心態」,管理這所獲得標準普爾AA評級的公司。

本地銀行管理培訓生出身的Edmond,當年首個職位就是負責保理(Factoring)服務。由那時候開始,就與貿易以及保險結下不解之緣。其後更因發現出口信用保險服務的發展潛力,決定在2013年轉投保險業懷抱。

接手逾9年 堅持建良好商譽

他說:「在20多年的銀行工作生涯中,每日都與不同保險公司聯絡。跟他們聊著聊著就發現,出口信用保險服務當時在香港市場的滲透率(Penetration rate)只有不足5%,比歐美國家低很多,能夠發展的空間相當大。」

於是,他在2013年加入出口信用保險商裕利安宜,並負責香港、韓國及台灣區的業務。裕利安宜在2018年被安聯集團全資收購,今年3月正式易名為「安聯貿易」。

他坦言,裕利安宜擁有百多年歷史,當時知道要接管區域業務,也有一定的壓力。「但幸好我對出口信用保險服務,以及香港市場情況已有一定的基本認識,也有銀行客戶人脈,所以有壓力的同時,都很有信心。」他補充,自己當時也感到很雀躍,因為可以充分利用20年來在銀行界獲得的知識,協助一間在亞太區屬於小眾市場的企業成長。

從Edmond接手業務至今,已有9年多。他笑稱,自己沒有「破天荒的策略」,只是一直堅持要先建立良好商譽,並秉持「AA心態」,即「敏捷(Agility)及高適應(Adaptive)」,來掌管這所獲得標準普爾AA評級的公司。

Edmond以5年前,世界知名玩具商申請破產一事為例:「當年保險界有一個弊端,許多保險公司在需要賠付時,會在不少細節中『雞蛋裏挑骨頭』,拖慢來做,可能最終需時3個月才完成賠付程序。」而他一收到需要賠付高達7位數字歐元的通知,就敏捷地與團隊計算好賠付金額,在兩個星期內便極速完成,成功向行內展示其信譽。

賠付程序 勿「雞蛋裏挑骨頭」

他笑言,雖然這次賠付事件令公司財務有很大的「損傷」,但同時建立及推動了潛在客戶對該企的信心,長遠來說反而「有賺」,獲得更多新客戶商機。「行內可以看到我們的公司是值得信賴,我們是put your money where your mouth is(以實際行動證明自己的話),能夠提供實實在在的幫助及賠償。」Edmond再三強調,鑑於行業特性,自己從不追求業務快速增長,毋須每年有20至30%增長,只要單位數字增長就足夠了,「亂簽單有可能賠付更多」。