  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

07/09/2022

巴菲特減持 木頭姐按兵不動

#理財 #比亞迪 #Catherine Wood #巴菲特 #股神
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，論近日最受矚目的股票，肯定非比亞迪（01211）莫屬。無他，因為持有比亞迪14年的股神巴菲特，在上周起開始減持。

 

　　大約3個月前，我在本欄提到，有女股神之稱的Catherine Wood（人稱木頭姐），她以顛覆性創新為選股主題，主力投資科技股。至於男股神巴菲特，則以價值投資打響名堂，一向偏好傳統股。換句話說，兩位股神的投資理念和策略南轅北轍，但二人卻有一隻共通持股，那就是比亞迪。

 

　　當然，兩位股神持有比亞迪的時間不同，成本價也大相逕庭，以致利潤也相差很遠。巴菲特是在2008年時以每股8元的價錢買入比亞迪的（透過配股一筆過得來的），過去14年，儘管比亞迪經歷了高高低低，但他連一股都未賣過。

 

（iStock）

 

　　當然，巴菲特持有比亞迪是十分舒服的，因為當他入股的消息傳出之後，比亞迪的股價就像坐火箭一樣大升。從投資角度，股神持有的比亞迪，一直都是賺錢的，只差賺多或賺少，高峰期時賺逾40倍。但在他自己的沽貨效應下，現在的賺幅已跌至20多倍！

 

　　至於Catherine Wood，她那隻以自動化和機械人作為投資主題的基金，大約兩年前開始買入比亞迪，而且應該是在市場分批買入的。我翻看該ETF的基金年報，估算她的成本價可能是在150-200元之間。如是的話，本來也有幾成利潤的。

 

　　誰不知，男股神一聲沽貨，令比亞迪股價從近期的330元高位，足足跌了三成多，截稿時見到比亞迪有反彈，大約報223元左右，女股神在比亞迪的投資，就變成處於「賺與蝕」的邊緣！

 

　　姊妹們，一聽到巴菲特沽貨，我也第一時間查看女股神這隻ETF的持股資料，看看她有沒有跟沽。

 

　　如果以最近一年的持股數目來看，比亞迪的持股沒有多大變化，都是35萬份預託證券左右，但持股佔比就提高了，反映女股神是減持了其他股票，令到比亞迪的佔比提高了。

 

　　換句話說，這一刻來說，女股神似乎是按兵不動的。但我翻看該ETF去年5月的持股資料，當時該ETF持有超過115萬份比亞迪的預託證券，但其後開始陸續減持。

 

　　當時比亞迪股價從5月份的低位約140元持續攀升，8-9月時升過上280元的高位。因此，Catherine Wood選擇在這時減持比亞迪。到了去年9月的持股資料時，該ETF只持有35萬多份比亞迪的預託證券，而這個數目就一直維持到現在。

 

　　也正如我在本欄另一篇文章中指出，除了比亞迪之外，過去一年，Catherine Wood也多買了另一隻內地汽車股，那就是有汽車新勢力之稱的小鵬汽車（09868）。同樣地，Catherine Wood近期也沒有減持小鵬汽車，連同她的愛股Tesla，在這隻ETF之中，共有3隻是電動車股，反映她仍然偏愛電動汽車股。

 

　　如果巴菲特最終全數沽清比亞迪，那麼，兩位股神就再沒有共同持股了，到底誰人的眼光更好，大家要拭目以待了！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #比亞迪 #Catherine Wood #巴菲特 #股神

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk