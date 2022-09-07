巴菲特減持 木頭姐按兵不動

姊妹們，論近日最受矚目的股票，肯定非比亞迪（01211）莫屬。無他，因為持有比亞迪14年的股神巴菲特，在上周起開始減持。

大約3個月前，我在本欄提到，有女股神之稱的Catherine Wood（人稱木頭姐），她以顛覆性創新為選股主題，主力投資科技股。至於男股神巴菲特，則以價值投資打響名堂，一向偏好傳統股。換句話說，兩位股神的投資理念和策略南轅北轍，但二人卻有一隻共通持股，那就是比亞迪。

當然，兩位股神持有比亞迪的時間不同，成本價也大相逕庭，以致利潤也相差很遠。巴菲特是在2008年時以每股8元的價錢買入比亞迪的（透過配股一筆過得來的），過去14年，儘管比亞迪經歷了高高低低，但他連一股都未賣過。

（iStock）

當然，巴菲特持有比亞迪是十分舒服的，因為當他入股的消息傳出之後，比亞迪的股價就像坐火箭一樣大升。從投資角度，股神持有的比亞迪，一直都是賺錢的，只差賺多或賺少，高峰期時賺逾40倍。但在他自己的沽貨效應下，現在的賺幅已跌至20多倍！

至於Catherine Wood，她那隻以自動化和機械人作為投資主題的基金，大約兩年前開始買入比亞迪，而且應該是在市場分批買入的。我翻看該ETF的基金年報，估算她的成本價可能是在150-200元之間。如是的話，本來也有幾成利潤的。

誰不知，男股神一聲沽貨，令比亞迪股價從近期的330元高位，足足跌了三成多，截稿時見到比亞迪有反彈，大約報223元左右，女股神在比亞迪的投資，就變成處於「賺與蝕」的邊緣！

姊妹們，一聽到巴菲特沽貨，我也第一時間查看女股神這隻ETF的持股資料，看看她有沒有跟沽。

如果以最近一年的持股數目來看，比亞迪的持股沒有多大變化，都是35萬份預託證券左右，但持股佔比就提高了，反映女股神是減持了其他股票，令到比亞迪的佔比提高了。

換句話說，這一刻來說，女股神似乎是按兵不動的。但我翻看該ETF去年5月的持股資料，當時該ETF持有超過115萬份比亞迪的預託證券，但其後開始陸續減持。

當時比亞迪股價從5月份的低位約140元持續攀升，8-9月時升過上280元的高位。因此，Catherine Wood選擇在這時減持比亞迪。到了去年9月的持股資料時，該ETF只持有35萬多份比亞迪的預託證券，而這個數目就一直維持到現在。

也正如我在本欄另一篇文章中指出，除了比亞迪之外，過去一年，Catherine Wood也多買了另一隻內地汽車股，那就是有汽車新勢力之稱的小鵬汽車（09868）。同樣地，Catherine Wood近期也沒有減持小鵬汽車，連同她的愛股Tesla，在這隻ETF之中，共有3隻是電動車股，反映她仍然偏愛電動汽車股。

如果巴菲特最終全數沽清比亞迪，那麼，兩位股神就再沒有共同持股了，到底誰人的眼光更好，大家要拭目以待了！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au