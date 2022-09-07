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07/09/2022

《經濟不停學》巨無霸你可能食過，但有否聽過巨無霸指數？

#理財 #經濟不停學 #巨無霸 #拿鐵指數
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 　　「巨無霸指數」是由《經濟學人》編輯Pam Woodall19869月推出，由於巨無霸漢堡幾乎在全球各地都有供應，而且製作規格亦幾乎相同，原料多出自當地，其售價遂成為衡量一國貨幣購買力的較佳指標，同時亦可用以判斷當地匯價是否偏高或偏低，基礎貨幣則是採用美元。

 

 　　根據《經濟學人》20227月公布的數據顯示，瑞士法郎兌美元匯價偏高了30.3%，換言之，在瑞士吃一個巨無霸較在美國貴了三成！其餘六大主要貨幣又如何？加拿大與美國接壤，兩國又是最大雙邊貿易夥伴，加元匯率僅比美元輕微偏高了2%。其餘主要貨幣相對於美元都是偏低的。

 

 　　被低估的貨幣包括歐元(7.5%)、澳元(10.2%)、英鎊(13.8%)、紐元(14%)、新加坡元(17.7%)、人民幣(30.9%)、南韓圜(32%)、泰銖(32.1%)、墨西哥披索(33.4%)、日圓(45.1%)、菲律賓披索(46.5%)及港元(48.1%)。當然，這是相對於美元而言。

 

再推《拿鐵指數》看匯率高低

 

　　2004年，《經濟學人》推出了參照星巴克12安士裝拿鐵價格編制的《拿鐵指數》，以判斷一國貨幣相對於美元有否偏高或偏低。其後《華爾街日報》亦推出了星巴克的《拿鐵指數》，但該報是以16安士杯的拿鐵在29個國家的售價，轉換為美元去作比較。最新數據顯示，最貴的是俄羅斯，一杯12安士拿鐵的售價為12.32美元；其次是印尼，售價是8.21美元，而越南及泰國的售價亦在8美元以上，中國賣7.18美元，美國則賣2.75美元，與之接近的是澳洲的2.86美元、英國的2.88美元，加拿大及新西蘭的3.06美元，日本賣3.56美元，而德國則賣3.83美元。

 

　　不過，世界無時無刻都在變，匯率亦然，要找尋所謂的合理匯價是不可能的。然而，從不同國家的等量拿鐵售價大概可以知道該國的經濟狀況。上述售價最貴的是俄羅斯，美元兌盧布由今年3月份的121.21歷史高位急跌，6月底跌至50.1，目前處於60水平上落。換言之，以今年開盤價74.65計，盧布兌美元升值了約20%，假如在俄羅斯星巴克售賣的12安士拿鐵售價沒有變動，即換算為美元後貴了兩成。

 

商品來源地依賴性影響價格

 

　　有趣的是，第二貴的是印尼，但美元兌印尼盾今年以74.48開盤，其後節節上升，7月以來多次升破80，目前處於79.86，換言之，印尼盾相對於美元在今年以來貶值了7.2%，如此，其12安士裝拿鐵售價換成美元應該是便宜了才對（因為每一印尼盾兌少了美元）。答案應該與進口成本增加有關。

 

　　你或許也知道，印尼是全球第三大咖啡出口國，在有能力自給自足的情況下，咖啡價格不應該會太貴。不過，問題在印尼種植的是羅伯斯達咖啡(Robusta)，這種咖啡雖能抵抗疾病、乾旱和害蟲，生長在低海拔地區，可以生產更多的咖啡櫻桃，但更便宜。然而，它的味道不那麼精緻。相反，阿拉比卡（Arabica）咖啡樹通常在生長在海拔30006000 米之間，在這個高度，炎熱的白天和涼爽的夜晚會減緩咖啡櫻桃的生長，令櫻桃和咖啡豆有更多的時間生長，創造出更精緻的味道。正因如此，星巴克標明它只會採用阿拉比卡咖啡豆。

 

　　兩大阿拉比卡咖啡出口國是位於南美的巴西及哥倫比亞，巴西貨幣雷亞爾兌美元今年以來有所升值，哥倫比亞披索兌美元則貶值約10%，但巴西是全球最大咖啡種值國，其每年生產5500萬袋(每袋重132)的咖啡，假如氣候適合更可生產多達6500萬袋，其出口的咖啡有70%屬於阿拉比卡。故反過來，進口商品來源地的依賴性及相關國家貨幣匯價表現，亦會影響以該商品衡量匯率高低的參考性。

 

　　綜合而言，影響匯率的因素眾多，例如通脹、利率、經常帳收支、對外貿易、政府債務水平、政治穩定性、信心、投機性及政府干預等。不論《巨無霸指數》或《拿鐵指數》，雖可作為匯率高低的參考指標，但論到實用性，我相信吃一個巨無霸或喝一杯拿鐵更實在！

 

撰文：經濟通資深市場分析師　鄭廣復


 

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