我常說，有幾種職業，沒德行沒良心千萬不要做，教師是，醫護也是。

日前，警方在元朗大馬路一診所內以「偽造文書」罪拘捕64歲的蔡淑梅醫生，因她涉嫌於本年8月至今，合共發出超過6000張俗稱「免針紙」的虛假「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。以她每張證明書收500元計算，單是一個8月份，蔡醫生靠簽「免針紙」就賺了300萬。

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據報導，蔡淑梅醫生這個元朗診所只開了一年多，一個64歲的醫生忽然間在新地方開新診所，是不是有點奇？

看看蔡醫生的履歷，只有一個普通的港大醫科學位，沒再唸過甚麼專科，也沒考取更高學歷，卻在專科醫生林立的彌敦道恒成大廈開診所，專攻醫療偏方「重金屬排毒法」。

有認識蔡醫生的同行說，這種排毒療法很賺錢，據說是以打針方式助患者排出體內重金屬。不過這種針很貴，有朋友光顧蔡醫生打排毒針多年，每次診金7000至3萬元不等。

賺了大半世錢，或者，已忘掉甚麼叫醫德。早前在《大公報》記者明查暗訪下，發現蔡淑梅醫生已搬到元朗開診所，專門替人寫「免針紙」搵更大的錢去。

其實，當社會出現了堵路英雄，當大家認為向執法者掟汽油彈是正義行為，那代表潛藏在人心底的惡魔通通跑出來，從此缺德事將會陸續出現。

甚麼人就會做甚麼事，這被捕的蔡淑梅醫生早在2014年佔中時，就曾發表一篇文章：《給兩大醫學院院長的公開信》，裡面這樣說：「香港今天這一場波瀾壯濶的雨傘革命，是人民與港共政權的一場對決，我們已經沒有你們作為退路……你們作為高高在上的學者醫生，不單沒有幫助弱小的學生和手無寸鐵的市民，竟還選擇站在高牆一方，挑撥離間，先是溫馨提示，後更作出指引威嚇，叫有勇氣良知站出來的醫生和醫學生，離棄連日來作戰街頭的戰友，這是何等卑鄙無恥的行為……」

人一黃，便失德，我相信今次這個被捕蔡醫生的問題只是冰山一角，市面還有幾多跟政府抗疫措施對著幹的醫護，在暗地裡撼動著香港人的品德、素質和價值觀，天知曉。