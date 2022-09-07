  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
暢所欲妍
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/09/2022

缺德不該做醫生

#偽造文書 #醫生 #免針紙 #醫德
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　我常說，有幾種職業，沒德行沒良心千萬不要做，教師是，醫護也是。

 

　　日前，警方在元朗大馬路一診所內以「偽造文書」罪拘捕64歲的蔡淑梅醫生，因她涉嫌於本年8月至今，合共發出超過6000張俗稱「免針紙」的虛假「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。以她每張證明書收500元計算，單是一個8月份，蔡醫生靠簽「免針紙」就賺了300萬。

 

（iStock）

 

　　據報導，蔡淑梅醫生這個元朗診所只開了一年多，一個64歲的醫生忽然間在新地方開新診所，是不是有點奇？

 

　　看看蔡醫生的履歷，只有一個普通的港大醫科學位，沒再唸過甚麼專科，也沒考取更高學歷，卻在專科醫生林立的彌敦道恒成大廈開診所，專攻醫療偏方「重金屬排毒法」。

 

　　有認識蔡醫生的同行說，這種排毒療法很賺錢，據說是以打針方式助患者排出體內重金屬。不過這種針很貴，有朋友光顧蔡醫生打排毒針多年，每次診金7000至3萬元不等。

 

　　賺了大半世錢，或者，已忘掉甚麼叫醫德。早前在《大公報》記者明查暗訪下，發現蔡淑梅醫生已搬到元朗開診所，專門替人寫「免針紙」搵更大的錢去。

 

　　其實，當社會出現了堵路英雄，當大家認為向執法者掟汽油彈是正義行為，那代表潛藏在人心底的惡魔通通跑出來，從此缺德事將會陸續出現。

 

　　甚麼人就會做甚麼事，這被捕的蔡淑梅醫生早在2014年佔中時，就曾發表一篇文章：《給兩大醫學院院長的公開信》，裡面這樣說：「香港今天這一場波瀾壯濶的雨傘革命，是人民與港共政權的一場對決，我們已經沒有你們作為退路……你們作為高高在上的學者醫生，不單沒有幫助弱小的學生和手無寸鐵的市民，竟還選擇站在高牆一方，挑撥離間，先是溫馨提示，後更作出指引威嚇，叫有勇氣良知站出來的醫生和醫學生，離棄連日來作戰街頭的戰友，這是何等卑鄙無恥的行為……」

 

　　人一黃，便失德，我相信今次這個被捕蔡醫生的問題只是冰山一角，市面還有幾多跟政府抗疫措施對著幹的醫護，在暗地裡撼動著香港人的品德、素質和價值觀，天知曉。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多暢所欲妍文章

你可能感興趣

#偽造文書 #醫生 #免針紙 #醫德

更多世事政情文章

放大顯示

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk