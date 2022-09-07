千萬別深交！7種最惹人厭的「極品同事」：搶功勞！怨婦上身！表裏不一！你公司有這樣的人嗎？

所謂「在家靠父母，出外靠朋友」，人脈從來都是需要刻意而認真經營，尤其人在職場，可以倚靠的對象就只有同事了，如何與他們融洽相處絕對是一門學問！然而同事雖多，「神隊友」卻很少，最怕是不小心惹上惡劣小人，隨時令自己的工作甚至生活變得一團糟！倘若大家遇到以下這7種人，記得快快遠離，免得激氣！

【最惹人厭的7種「極品同事」】1. 只專注個人需要

同事之間互相幫忙是好事，但有些人卻會把「自己的事」當成「同事的事」，表現出一副天經地義的樣子！一旦你滿足了他的需求，他幾乎就會馬上向你提出其他請求，就像滾雪球一樣，對方需要你幫忙的事只會愈來愈多，結果變成「你幫佢打工」！到你有事要請求幫忙時，他卻會以「我還有很多工作要做」、「我要放工了」等各種理由推搪，要求你自己的事自己做，甚至直言「幫你係人情，唔幫你係道理」！

【最惹人厭的7種「極品同事」】2. 挑撥離間

有人的地方就有是非，這是避免不了的事，但我們可以選擇遠離那些搬弄和製造是非的「是非人」，免得被他捲入口舌之爭，搞得人心浮氣躁！即使他主動來撩你說話，甚至將是非當人情賣，記得、記得、記得要以溫和但肯定的語氣表示拒絕聆聽，如果他不顧你意願而繼續說是非，就以「不理」、「不傳」的態度處理，以免是非因自己而進一步擴大開去。

（《鬼同你OT》劇照）

【最惹人厭的7種「極品同事」】3. 怨婦上身

工作量太大、工時太長、上司難溝通……香港打工仔的壓力像山一樣大！想排解負面情緒？絕大多數人都會選擇向同事訴苦，夠晒同聲同氣嘛！不過訴苦還訴苦，如果對方經常怨婦上身，為了點小事就整天喋喋不休，實在惹人煩厭！大家遠離為妙，避免吸收過多的負能量！

【最惹人厭的7種「極品同事」】4. 搶功勞

辛辛苦苦度到條好橋，再加班熬夜將之妥善實行，更不負眾望取得好成績……沒想到同事竟搶先一步向上司邀功，還有甚麼可以比這事更令人生氣！職場上甚麼人都有，就數這些愛搶功勞的人最討厭，有網民更形容「搶功勞」就像出軌，只有零次和無數次，所以奉勸大家一句，記得帶眼識人！

【最惹人厭的7種「極品同事」】5. 表裏不一

常言職場無真友誼，就算不把真心掏出來做朋友，最起碼不要做表裏不一的「偽人」！如果你在職場上遇到這些「說一套、做一套」的人，一定要遠離，因為這些人再笑容可掬、表現得很為你著想都好，很有可能只是暫時把你當成朋友而已，而你永遠都不知道他在背後究竟打著甚麼算盤！

（《她們創業的那些鳥事》劇照）

【最惹人厭的7種「極品同事」】6. 公私不分

遇到能夠成為朋友的好同事，大家拍住上當然很好，但這樣是否就不會出現問題？不！這時候更要小心，不要讓自己和對方陷入「公私不分」的危險處境！一旦自己或對方本著「我們這麼friend，你就不該爲難我，即使做錯了事，也該罩著我才對」的心態去工作，最終只會造成不公平和傷害！所以要記住了，職場一大守則：公私分明！

【最惹人厭的7種「極品同事」】7. 開口借錢

講錢傷感情，先不論借多借少，光是想到有同事向自己開口借錢，總覺得關係會變得複雜起來！如果拒絕的話，既怕對方感覺不舒服，又怕會被對方埋怨不夠意思；答應借錢的話，則怕對方一借無回頭，加上同事之間似熟非熟，催同事還錢分分鐘比催朋友還錢更難搞！與其煩惱這些事情，不如盡量避免金錢來往！至於有同事偶爾忘記帶錢，向你借錢來吃午餐或搭車，都是可以接受的，但記得不要讓它變成常態！