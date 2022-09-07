鼻敏感、皮膚乾？秋天養生重點在脾肺！健脾潤肺「銀杏百合南瓜雞腳湯」，一家大小啱飲！

「陳醫師，不知道是不是鼻敏感發作呢？近日鼻水多了。」Emma問。

「臨近中秋，秋意漸濃，早晚清涼多了。除了氣溫稍降，濕度也降了。」我說。

「怪不得皮膚也乾了。」Emma輕撫自己的臉頰說。

「除了皮膚，我們的咽喉和鼻也是呢。秋天屬金，對應的臟腑為肺，我們又稱肺金。春生、夏長、秋收、冬藏，秋天時大自然的能量往下收，所以無論熱和濕都減少了。天人合一，肺主肅降，我們體內的氣血能量也往下收。脾胃處於人體中央位置，若脾胃虛弱，當氣血往下收時，脾胃會感到壓力，氣血不通，造成濕滯。所以現在不少病人大便也會溏爛，胃口欠佳。

另外天氣乾燥，肺主皮毛，脾虛造成津液不足，皮膚則會感到乾燥。肺氣虛弱，相對肝則旺，疏泄太過，肺開竅於鼻，濕滯不通，容易出現鼻水倒流情況。所以現在也好發鼻敏感。

所以秋天養生，重在脾和肺。潤肺不可少，健脾也不能忽略。食物可以選擇吃銀杏和百合。銀杏，中醫學名為白果，性平，味甘、苦、澀，入肺經，能斂肺定喘、止帶、縮尿。百合性微寒，味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳、清心安神。

健脾可以吃南瓜和紅蘿蔔。尤其南瓜，秋天當造，性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。紅蘿蔔性平，味甘，入肺、脾經，功效包括健脾、化滯。濕滯會造成痰多，陳皮和生薑是好拍檔。」我說。

「聽聞陳皮要愈多年愈好？」Emma問。

「陳皮性溫，味辛、苦，入歸脾、肺經，有理氣健脾、燥濕化痰的功效。陳皮以新會的道地茶枝柑為正宗，隨著時間自然陳化發酵，能減少燥烈之性，又能產生的新成分，成為陳皮藥效來源之一。一般而言，三至五年都有效果了。

這些材料加雞腳可以煲成時令湯水，尤其中秋佳節，一家老幼也可喝。」我說。

「謝謝你。中秋節快樂！」Emma笑說。

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