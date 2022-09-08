安達臣道地盤塌天秤 3死6傷 疑基座問題肇禍

【晴報專訊】秀茂坪安達臣道一個房協地盤，昨發生嚴重工業意外，地盤內一座正運作但未負重的巨型天秤突倒塌，壓毀現場6個貨櫃辦公室，當時貨櫃內有9名工人，意外最終釀成3死6傷；死者年齡22至41歲，包括一名被天秤基座壓著逾7小時才被救出工人；傷者中2人嚴重。

其中一人被困天秤底逾7小時，至昨傍晚才救出，證實不治。

勞工及福利局局長孫玉菡指今次事故罕見，將徹查原因，初步估計是天秤基座問題，若查明必追究責任。涉事地盤將停工，房協向每名死者家屬發放30萬元撫恤金及每名傷者家屬提供10萬元援助。

現場為秀茂坪安達臣道石礦場R2-2號用地一個房協正興建資助出售房屋地盤，消防署理助理消防區長嚴英傑指，昨晨10時49分接報稱一座10米高、30米長、重約65噸天秤倒塌，並壓毀附近6個各長約6米貨櫃。消防派出110多名消防員和救護員到場，包括坍塌及高空搜救專隊，並調配無人機和搜索犬協助搶救，並於34分鐘救出6名被困工人，另有2名輕傷工人自行疏散，惟點算地盤人數後發現一人失蹤。

事發時天秤無運作 瞬間倒下

有目擊意外工人稱，事發時天秤未有運作，未幾聽到「嘭嘭」數聲和燒焊脫落聲音後，天秤即倒塌；亦有在地面工作的工人聽到巨響後，轉身一看已見整座天秤塌下，並壓著貨櫃辦公室，現場迅即陷混亂，不少工人大叫「快啲走，快啲走」。有網傳片段拍攝到天秤倒塌後，部分工人對意外表示難以置信，有人爬上天秤尋找傷者。

救護員將傷者送院急救

嚴英傑指，涉事天秤事發前曾進行吊運工作，但事發時未有負重，而事故中所有傷者均被困貨櫃，天秤操作員則受傷由人員救出，其後亦發現失蹤工人被困天秤底部，惟只能見到其下半身，且多次溝通均未有反應，遂安排重650噸起重機到場，冀將天秤吊起後進行救援，而被困傷者至傍晚始救出。

22歲工程師助理罹難 母哭崩：賠返個仔畀我

事故釀成3人死亡，其中41歲電工許文明頭部骨折及大量出血，當場死亡，遺下妻子及2名分別4歲與7歲女兒，其家人坦言擔心前路。22歲工程師助理潘浩鈺獲救時，多處骨折且失去呼吸脈搏，送聯合醫院後不治，其已離異雙親到醫院了解時，與兒同住母親情緒崩潰嚎哭，高喊「賠返個仔畀我」，指其兒5月才開始工作。另25歲工程師徐學培被困天秤底部逾7小時，救出時由白布包裹被抬上地面，後同告不治，家屬到場認領遺物。另6傷者中，2人情況嚴重，其餘4人已出院。

孫玉菡現場視察後指，今次是過去10多年來罕見嚴重意外，指事發後天秤基座工字鐵整條翻起，初步疑是基座有問題，將盡快徹查原因及追究責任。他強調，天秤從設計到驗收都有法例規定，已要求事發地盤另2個天秤暫停運作。特首李家超對意外表關注，慰問死傷者家屬，指社署將提供適切協助。

房協將向每名死者家屬發放一筆過30萬元撫恤金及每位傷者家屬提供10萬元即時援助，涉事地盤即時停工。承建商精進建築有限公司對事故感震驚及難過，已聯絡工人家屬提供支援，並調查意外成因及跟進。

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