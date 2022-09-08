長效抗體藥3000針劑10月抵港 免疫力不足群組受惠

【晴報專訊】全港有約8至10萬免疫力不足人士，縱已完成接種新冠疫苗，仍未必獲抗體保護。有感染及傳染病科專科醫生指，他們一旦感染，病毒或殘留長達數周至數月，或成培育「新變種溫床」。打長效抗體組合(下稱抗體藥)，可在6小時增保護力，惟現時供港量不足，難覆蓋極高危群組。

一般人注射疫苗有效預防新冠重症，醫管局指，會按專家建議處方長效抗體組合予免疫力低下人士。（資料圖片）

有政府專家顧問透露，約3,000劑抗體藥將在10月下旬供港，用藥範圍可望擴至曾接受固體器官移植、惡性腫瘤及須洗腎人士。

疫情向上，免疫力不足者勢承受更高風險。感染及傳染病科專科醫生林緯遜推算，本港有8至10萬人免疫力不足，即使打3針或4針，亦未必能有足夠抗體，「尤其血液科相關癌症或曾做器官移植者，有海外研究指打2針mRNA疫苗後仍保護力不足」。

他指，相關人士一旦感染新冠，免疫系統難完全清除病毒，高病毒量可維持數周至數月，較常人的6至7日長，增重症及死亡風險，更可能成新變種「培育槽」。

康復者B細胞製成 注射6句鐘見效

林指，從事金融業76歲患淋巴癌翁，經標靶藥治療後病情受控，如常工作，第5波爆發初期自知免疫力不夠，恐受感染，不敢見英國返港的孫兒，幾乎足不出戶，卻疑遭住所看更感染。即使他已打1針，入院時清醒、無發燒，並已服2個療程口服藥，今年4月底仍惡化離世。

使用康復者B細胞製成的Tixagevimab及Cilgavimab的長效抗體組合，可彌補現時疫苗缺口。林引述大型研究指，打抗體藥後3個月，較安慰劑組別減77%感染風險，半年後持續有抗體，對比下仍減83%風險，且打後6小時已具保護力，亦不會刺激免疫系統，疫苗敏感者適用；對BA.2及5亦有效。

可與口服藥互補

另抗體藥可與口服藥互補。林指，日本已用於治療，藥廠第3期研究指染疫7日內用藥，可減50%死亡和重症風險，3日內更減88%，「曾有患者因年紀大無法吞嚥，難用2款口服藥，若用抗體藥有幫助。」惟他指，抗體藥供港量有限，雖然現部分私院有提供接種，但公院的極高危群組尚未能完全覆蓋，遑論用於治療。

醫管局指，有190人已用抗體藥，因屬預防性藥物，會按專家建議供應予免疫力低下者，並續採購，強調因病人免疫力在移植及療程後漸回復，故非所有人都要用抗體藥。

政府專家顧問孔繁毅透露，本港病人用抗體藥的首3個月整體效果良好，但仍待收集臨床數據；透露10月下旬將有新一批約3,000劑抗體藥抵港，用藥範圍可望由幹細胞移植患者等高危人士，擴至曾接受固體器官移植、有惡性腫瘤及須洗腎者；若庫存容許，或可用於治療。