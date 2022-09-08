Apple Watch Ultra｜Apple秋季發布會最大焦點！60小時電量＋49mm歷來最大錶面＋多用途按鈕！露營、極限活動愛好者必買！

果粉注意！Apple秋季發布會《Far Out》終於在香港時間今日凌晨1時舉行！本以為iPhone 14系列將會是今次Apple發布會的最大焦點，沒想到真正的主角原來是Apple Watch Ultra！到底這隻堪稱是「史上最強Apple手錶」的Apple Watch Ultra有何特色？真的能做到通話、追蹤定位、電池續航力都是No. 1嗎？即睇！

Read More：Apple秋季發布會懶人包｜「暗紫色」iPhone 14 Pro勁型！換走「M字額」變「動態島」！4,800萬像素鏡頭！同場加映：AirPods Pro 2、Apple Watch S8更驚喜！

為極限活動而設的Apple Watch Ultra！

Apple Watch Ultra是專為戶外運動愛好者而設的智能手錶，號稱能應付各種極端環境、海拔以至溫度，是史上最強的Apple手錶！Apple Watch Ultra已獲得國際認可標準 EN13319 認證，該標準專門測試世界各地休閒潛水人士都會使用的潛水裝備。

Apple Watch Ultra是專為戶外運動愛好者而設的智能手錶，配搭（左）「登峰手環」、（中）「越野手環」及（右）「海洋錶帶」三款錶帶。

（圖源：Apple官網）

Apple Watch Ultra具備水底專用的複雜功能，包括水溫和深度。

（圖源：Apple官網）

【Apple Watch Ultra】1. 60小時電量

作為史上最強的Apple手錶，Apple Watch Ultra擁有最持久的電池使用時間，足夠讓用家完成三項鐵人長途賽，包括包括約4公里（2.6 英里）的游泳、約180公里（112英里）的單車及約42公里（26.2 英里）的全程馬拉松項目！令人驚喜的是，全新低耗電設定更可讓電池續航力從36小時延長至60小時，非常適合會玩連續幾日戶外活動的用家，譬如露營愛好者！

【Apple Watch Ultra】2. 歷來最大的Apple Watch 顯示器

Apple Watch Ultra由watchOS 9驅動，配備全新且先進的跑步測量單位，量度各種運動表現如步幅、觸地時間、垂直振幅和跑步功率等指標；同時帶來全新的「體能訓練」顯示方式，如區段（Segments）、分段（Splits）及高度（Elevation），一眼便可盡覽重要數據！而設計上，Apple Watch Ultra採用49mm錶面，大螢幕可同時顯示跑步時間、心跳BPM、距離等6項數據，免除滑動螢幕的麻煩！非常實用！

Apple Watch Ultra配備全新且先進的跑步測量單位，量度各種運動表現如步幅、觸地時間、垂直振幅和跑步功率等指標。

（圖源：Apple官網）

Apple Watch Ultra可同時顯示跑步時間、心跳BPM、距離等6項數據！

（圖源：Apple官網）

【Apple Watch Ultra】3. 時間錶盤隨時切換成指南針

專為Apple Watch Ultra而設的尋路人錶面（Wayfinder），時間錶盤可隨時切換成指南針，同時顯示8種複雜功能！在低光環境下，用家可轉動數碼錶冠啟用夜間模式，錶面內容即換上醒目的紅色顯示！

在低光環境下，只要轉動數碼錶冠，即可啟動「夜間模式」，介面便會變成紅色，讓螢幕在暗處更加清晰可見。

（圖源：Apple官網）

【Apple Watch Ultra】4. 雙頻GPS、新增「動作按鈕」

手錶採用雙頻GPS，可提供最準確的距離、配速及路線資料；同時加入雙揚聲器及三組收音咪，即使在大風的環境，通話效果依然清晰！

Apple Watch Ultra錶身採用航空級鈦金屬打造，配合藍寶石水晶玻璃錶面，錶殼側邊亦加入稍微凸起的「動作按鈕」，型格之餘亦實用，即使運動時戴著手套，也能輕鬆操作！此外，按住「動作按鈕」即可啟動警笛，發出86分貝、有規律的聲響來求救，特殊波長的聲音遠至180米都能聽得到！

只要輕輕一按「動作按鈕」，就可自訂操作一系列功能，包括操控體能訓練、標記指南針航點、開始潛水等。此外，按住即可響警笛。

（圖源：Apple官網）

和其他Apple Watch一樣，Apple Watch Ultra亦配備「體溫感應」、「睡眠追蹤」、「心電圖 App」、「血氧水平」、「跌倒偵測」等功能，亦新增了「車禍偵測功能」，能以全新感應器及機器學習演算法偵測嚴重車禍，並自動聯絡緊急救援服務。Apple Watch Ultra更會為派遣員提供你的位置，並通知你的緊急聯絡人！

Apple Watch Ultra香港價格為$6,399，即日起開始接受預訂，並將於9月23日正式發售。

Apple Watch Ultra

售價︰$6,399

預售日期：9月8日

發售日期︰9月23日