人民幣匯率會持續下降嗎？

環球經濟環境變幻無窮，毋容置疑，中央在考慮國家貨幣政策時，需同步兼顧內外平衡。故此，在目前外圍加息的背景下，短線利率下調空間存在局限。不過，內地長線貸款利率仍存在若干下調空間。若再細分，中央在政策工具的選擇上，使用數量型工具政策的機會，大於使用價格型工具。

（CNS）

在布局上，中央須穩定內外環境及利率差異的背景。首先、匯率代表外部平衡，其次、利率代表內部平衡。若要維持人民幣匯率穩定，需要保持美元和人民幣利率之間的息差不可持續擴大，甚至有必要收窄。觀察美元流動性趨勢，9月5日人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點、釋放美元流動性主要為了穩定美元拆借利率。若從人民幣流動性出發，持續短線貨幣市場利率的下調空間較低。自今年第二季度起，內地流動性供應充裕，目前在市場回購利率大幅偏離政策利率的背景下，持續下調短線政策利率的必要性已經下降。故此，在人民幣匯率下調及美元拆借利率上升的背景下，因需兼顧內外均衡，貨幣政策空間存在侷限，短線利率下調的空間不存在。始終，人行需要兼顧內外平衡，穩定匯率、穩定美元和人民幣拆借息差，以消除投機者造空人民幣匯率的收益水準。

在今年上半年，內地四種貸款利率以及貸款加權平均利率跌幅均多於LPR基準利率跌幅，顯示除了貸款基準利率下調引導作用之外，商業銀行風險溢價亦同步下滑。若我們將時間倒推至今年6月底時，當時的內地貸款利率報價尚未反映8月份LPR基準利率下調。在時屆8月份時，1年期LPR和5年期以上LPR報價分別下調5個基點和15個基點。故此，筆者預期第三季度及第四季度新發放貸款利率亦會持續下調。在正常人布局上，如何持續調降貸款利率或保持貨幣政策寬鬆，將成為未來政策發展的主要方向，筆者預期貸款加權平均利率還將在第二季度的基礎上持續環比下調。

一般而言，在匯率貶值後，人民幣資產與美元息差將成為防護安全墊。在完成階段性人民幣資產套息交易後，匯率貶值提供了若干的安全防護。在此防護下，觸發槓桿貨幣套息的風險較低，預計今年餘下時點資金流出壓力將較第二季度緩和，人民幣持續貶值的壓力將較低。當然，不能忽略聯儲局和歐洲央行等主要央行加大貨幣政策緊縮力度，引發全球金融條件超預期緊縮的風險，屆時匯率市場的波動將會加劇。