  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
中環人
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

08/09/2022

人民幣匯率會持續下降嗎？

#人民幣 #貶值
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　環球經濟環境變幻無窮，毋容置疑，中央在考慮國家貨幣政策時，需同步兼顧內外平衡。故此，在目前外圍加息的背景下，短線利率下調空間存在局限。不過，內地長線貸款利率仍存在若干下調空間。若再細分，中央在政策工具的選擇上，使用數量型工具政策的機會，大於使用價格型工具。

 

（CNS）

 

　　在布局上，中央須穩定內外環境及利率差異的背景。首先、匯率代表外部平衡，其次、利率代表內部平衡。若要維持人民幣匯率穩定，需要保持美元和人民幣利率之間的息差不可持續擴大，甚至有必要收窄。觀察美元流動性趨勢，9月5日人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點、釋放美元流動性主要為了穩定美元拆借利率。若從人民幣流動性出發，持續短線貨幣市場利率的下調空間較低。自今年第二季度起，內地流動性供應充裕，目前在市場回購利率大幅偏離政策利率的背景下，持續下調短線政策利率的必要性已經下降。故此，在人民幣匯率下調及美元拆借利率上升的背景下，因需兼顧內外均衡，貨幣政策空間存在侷限，短線利率下調的空間不存在。始終，人行需要兼顧內外平衡，穩定匯率、穩定美元和人民幣拆借息差，以消除投機者造空人民幣匯率的收益水準。

 

　　在今年上半年，內地四種貸款利率以及貸款加權平均利率跌幅均多於LPR基準利率跌幅，顯示除了貸款基準利率下調引導作用之外，商業銀行風險溢價亦同步下滑。若我們將時間倒推至今年6月底時，當時的內地貸款利率報價尚未反映8月份LPR基準利率下調。在時屆8月份時，1年期LPR和5年期以上LPR報價分別下調5個基點和15個基點。故此，筆者預期第三季度及第四季度新發放貸款利率亦會持續下調。在正常人布局上，如何持續調降貸款利率或保持貨幣政策寬鬆，將成為未來政策發展的主要方向，筆者預期貸款加權平均利率還將在第二季度的基礎上持續環比下調。

 

　　一般而言，在匯率貶值後，人民幣資產與美元息差將成為防護安全墊。在完成階段性人民幣資產套息交易後，匯率貶值提供了若干的安全防護。在此防護下，觸發槓桿貨幣套息的風險較低，預計今年餘下時點資金流出壓力將較第二季度緩和，人民幣持續貶值的壓力將較低。當然，不能忽略聯儲局和歐洲央行等主要央行加大貨幣政策緊縮力度，引發全球金融條件超預期緊縮的風險，屆時匯率市場的波動將會加劇。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多中環人文章

你可能感興趣

#人民幣 #貶值

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk