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09/09/2022

靠自己圓歌手夢 江華女兒陳薔天用積蓄自資出歌

#麥潔文 #陳薔天 #江華
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 　　【晴報專訊】江華和麥潔文的女兒陳薔天（天天），夢想成為一位成功歌手，自知樂壇競爭激烈的她卻勇字當頭，今年三月正式出道，為實現夢想而奮力應戰。日前天天推出親自作曲、填詞和監製的新歌《奢侈的夢》，歌詞正好唱她的心聲。

 

天天早前登上飛鵝山為新歌《奢侈的夢》拍攝MV，拍足十多小時。（IG圖片）

 

　　天天以創作歌手身份入行，出道作《沉淪在你的世界觀》，成功打入港台「中文金曲龍虎榜」。最近又推出新作《奢侈的夢》，天天表示︰「我用咗九日完成歌詞，首歌係講人生在世，應該要好好堅守自己鍾意嘅嘢，唔好因為生活而忘記初心，要堅守自己嘅夢想；我嘅夢想就係成為一個成功嘅歌手，想帶畀大家好多正能量，令大家相信善良嘅價值。」天天當全職歌手前是一名打工仔，自小受到「唱家班」母親麥潔文的薰陶，不但遺傳了靚聲，同時熱愛創作寫歌。

 

天天已開始積極創作另一首新歌，全身投入音樂事業。

 

　　每年樂壇新人輩出，被淘汰的歌手亦不少，天天坦言追夢之路崎嶇難行，「我都會有擔心，但我唔想將來後悔；就算好好哋打份工都會擔心失業，咁點解唔去試？何必驚呢樣驚嗰樣！」萬事起頭難，天天用積蓄自資出歌，加上新人收入自然不多，但天天透露暫時不用做「伸手黨」向父母要錢資助，「暫時都平衡到嘅，我靠之前打工嘅儲蓄，去開拓音樂事業，加上做歌時有好多朋友幫我。」

 

天天之前曾跟父母為無綫《明愛暖萬心》表演，三人首次同台演出！

 

繼續跟麥潔文學唱歌

 

江華和麥潔文全力支持愛女追夢，早前更合體為愛女出道造勢。（資料圖片）

 

　　問到媽媽對新歌有甚麽評價？天天透露完成一半時，已急不及待給媽媽點評，「佢話好聽，不停催我快啲完成首歌，畀咗好大信心我，始終佢係歌唱老師，有佢指點就事半功倍。」天天為求不斷進步，現時仍有跟媽媽學唱歌。另外，一直有留意香港樂壇動向的天天，坦言希望有機會跟其他歌手合作，「我好鍾意聽張敬軒嘅歌，近年有留意MC（張天賦）都唱得好好，而炎明熹有個人風格，希望將來自己都做到佢哋咁成功。」

 

轉載自: 晴報

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