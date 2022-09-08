天才都是顏色控？張愛玲愛紅！梵高戀黃！姚明喜藍！不同顏色代表不同企盼？

不少出色的人物都有關於顏色的故事、展示了他們性格的最真一面，你會從中獲得啟示嗎？

曠世奇才張愛玲的文章華麗而荒涼，這和她的感情世界很有關係，她的感情總是來得那麼濃烈。

因此她喜歡紅色。

她母親黃逸梵在張愛玲4歲時出國留學、8歲時回到她身邊，剛好舉家搬進花園洋房，那裏有花、有媽、有童話。

那時黃逸梵給小女孩一個大權利——她可以決定自己房間髹甚麼顏色。張挑了橙紅色，媽媽就說：

「背景不要塗紅色，紅色太近在眼前，沒有距離感。」

但張還是一意孤行地鍾情橙紅，她在「私語」中提到自己喜歡這顏色，是因為那種溫暖而親近的感覺。然而，愛的背面便是恨，她認為「媽媽愛過那麼多男人，卻不曾愛過我。」當媽媽彌留時，想見她最後一面，卻被她冷漠地拒絕了。

另一位天才、另一種美麗與悲哀。

殞落的畫壇巨星梵高一生坎坷，他的畫色彩濃烈，有傳言他迷戀黃色、甚至吞食鉻黃顏料，因而中了重金屬的毒。

梵高27歲成為畫家、37歲自殺，在這短短十年中、畫了800多幅油畫，其名作「向日葵」和「播種」都以黃、橙為主調。他一幅「夜晚露天咖啡店」，最矚目的是那璀璨光亮的黃色，在藍色的星空下份外明麗。

據說籃球巨人兼商業奇才姚明則喜歡藍色，有別於紅與黃，這是一個平和、令人有安全感的顏色，也反映了他穩重謙和、成熟堅毅的性格，他不囂張，還有深度的幽默感，笑起來令人覺得歲月靜好。

色彩上，紅、黃、藍剛好是三原色，我想也代表了人三種基本的企盼：

一、喜歡紅色的：渴望愛、享受不平凡

紅色在玄學上屬火，因此也有火的特性：

a／向上：火燃燒時必向上，所以愛紅色的人比較上進、大膽。

b／心急：火勢可以好猛，「紅」人通常都嫌人慢。

c／活潑：火會躍動，所以「紅」人活力過人，常常坐不定。

d／耀目：紙包不住火，「紅」人通常喜歡做焦點人物。

e／濃烈：火沒有節制，不是愛就是恨。

二、喜歡黃色的：追逐陽光、擁抱希望

黃色屬土，土為大地、孕育萬物，鍾情黃色的人有以下特點：

a／富理想：常懷大志，但當願望不斷落空，可能變得偏激。

b／不拘小節：他們追求隨意自在的生活，懂得享受人生，像向日葵一樣，向著陽光。

c／目標性強：黃色也代表收穫，所以往往有成就。

三、喜歡藍色的：酷愛和平、崇尚自由

藍色屬水，代表流動。

a／低調：藍色不會刺眼，它令人有心平氣和的感覺，頗可以安撫神經。而且水向下走，不會驕矜。

b／合群：水能溶入江河，所以較合群，有異於「紅人」愛藍的人不喜歡獨自燃燒，是頗能貢獻群體的team-player，姚明就是一位不居功、很受同儕歡迎的隊友。

c／愛自由：水貴流動，不能困在一處，所以愛藍的人也愛自由，像萬波奔流一樣。

d／較宏觀：這類人較開朗和宏觀，講究精神享受。

你鍾情甚麼顏色？看看能否與天才看齊、遨遊於他們的境界？又或者，你自己已經星光燦爛！