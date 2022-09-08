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08/09/2022

中醫Comment 3大減肥法！168唔係人人啱？生酮飲食易加重脾胃負荷？教你分虛實型肥胖、焗茶消脂去水腫

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  • 註冊中醫師楊明霞

    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

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    隔周五更新

　　不少人認為減肥是女性的終身事業，坊間有不少的減肥方法，例如168斷食法、地中海飲食法和生酮飲食法。究竟我們用甚麼方法才可健康地減肥？今集會跟大家逐一分析坊間熱門的減肥方法！

 

註冊中醫師 楊明霞

 

肥胖有多少類型？

 

　　在中醫的角度來說，肥胖有虛實之分。虛的患者主要因脾胃虛弱或肺脾虛弱所引致。這類型患者的肥肉較鬆泡一點，在腰間、手臂和大腿易有鬆泡泡的贅肉，他們通常會有肚痛、肚痾或消化不良的問題，他們減肥會有一定的困難，因脾胃或肺脾虛弱患者的新陳代謝較慢。

 

　　至於實型的肥胖，他們易有脾胃濕熱、食滯、食積等問題。這類型患者易有口氣和便秘，甚至有時易脾氣暴躁。實型的肥胖患者會較壯實一點，他們的肉會較結實，但相對他們的身高，體態會較肥胖一點。

 

中醫點睇168斷食法？

 

　　168斷食法即是16小時不進食，餘下8小時就是進食的時間，有不少人都會不吃早餐，只吃午餐和晚餐。其實，有不少肥胖都因脾胃虛弱或濕熱引致，早上7至9時是胃經運行，早上9至11時是脾經運行，如果這段時間不進食，久而久之會令脾胃功能變弱，更容易有肥胖的問題。如真的要實行168斷食法，我們盡量食早餐和午餐，晚餐可以不吃或是進食少許，16小時斷食主要橫跨晚餐和睡覺的時間。如果易有胃氣、胃脹、胃痛的朋友，就盡量不要使用這個減肥方法，以免加重病情。

 

中醫點睇生酮飲食法？

 

　　坊間所說的生酮飲食法就是，低碳水化合物、高脂肪和適量蛋白質。不少人實行生酮飲食法都會戒碳水化合物，其實這個做法是很大的謬誤。我們常強調早上7至9時是胃經運行，這段時間最好吃有米氣的早餐。如果膳食中沒有米氣的話，這會令脾胃功能變得比較弱。

 

　　另一方面，生酮飲食法是攝取高脂肪和適量蛋白，所謂高脂肪大家會食很多肉類，例如牛肉、羊肉和豬肉等等。但是大家要知道，吃太多這類肉類會令脾胃功能的負荷較重，如果連米飯不吃，只是吃肉類的話，長年累月會令脾胃功能變弱，我們會更易疲倦、囤積脂肪，所以大家要調整一下飲食方法。

 

下頁睇地中海飲食法+減肥焗茶

 

 

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