3.5億人收看劉德華抖音開演唱會！在娛樂已死的年代，「笨小孩」憑甚麼紅足40年？

9月3日晚8點，劉德華的抖音線上演唱會直播開啟，開播不到5分鐘，線上人數就突破了5,000萬人次，開播24分鐘就刷新破億觀看人數紀錄，最後累積3.5億人次，相當於4.5%地球人同時朝聖，不得不感歎劉天王依然還是天王人氣。



事實上，這是抖音一個月來第三場觀看量達億級的線上演唱會，梁靜茹、陳奕迅後，劉德華更是天王般的存在，人氣和號召力加上觀眾的情懷和熱情，更符合大眾娛樂向的喜好。《笨小孩》、《冰雨》、《男人哭吧不是罪》、《愛你一萬年》一首首劉德華經典歌曲引來全網圍觀。



（圖片由作者提供）



評論區裡有許多網友對天王過往經典老歌的感慨和回顧。唱起歌來依然四平八穩，與這場演唱會所傳遞的努力、堅持的精神主題很契合。



9月27日是劉德華的生日，年近61歲的劉德華已經出道41年了。一腔孤勇，百般努力，硬生生打造了一個年代，這種敬業的程度大家能理解。



的確，他是典型的香港人，很能吃苦。四十多年來超負荷的工作量，是許多常人無法做到的，100多張唱片、100多部戲、400多場演唱、1,000多首歌，抖音演唱會觀看人次超過3.5億。



行內人都知道，劉德華從來都不是甚麼天才型的人，40年來從沒停止過搏命，只是他認為要做的事情，就死命地做。出道41年，就紅了41年。



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很多人問，究竟憑甚麼，劉德華能走到今天？



黃霑老師說他寫歌詞寫得不好，他就再寫，直到有一天，他說，你寫得不錯。很多導演說，不是佩服你的演技，也不是佩服你的歌藝，是佩服你的堅持。



但做生意，拍電影方面，劉德華倒吃了不少苦頭。



早在1990年，憑藉著積攢的口碑和人氣，近30歲的劉德華成立了自己的第一家公司：天幕電影公司。



公司出品的第一部電影是《九一神雕俠侶》，票房2,000多萬，製作成本也有2000萬，雖沒賺甚麼錢，可獲了兩個獎，讓劉德華信心倍增。之後，公司又推出了幾部電影《吳三桂與陳園園》、《92神鵰俠侶》、《戰神傳說》、《天長地久》、《天與地》、結果票房慘敗，公司虧損嚴重，劉德華差點因此破產，拖欠4000萬。被媒體曝光後，銀行上門討債，劉德華只好四處找人借錢，但卻幾乎沒人願意幫他。



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無奈之下，劉德華找到了向太陳嵐，可敲開了門卻不知該怎麼開口。陳嵐見他犯難，主動問他：你需要幫忙嗎？



劉德華說出欠債的事，向太問他欠了多少，劉德華伸出四根手指頭。向太問：4,000萬夠嗎？說著給他寫了支票。劉德華心裡感激，要打個欠條日後還款，誰知向太擺了擺手：不用，我相信你的人品。



幾十年來，劉德華一直在低調地做慈善。



他成立的劉德華慈善基金會，幫助過無數傷殘人士和貧困兒童。儘管紅得發紫，他都沒有丟掉自己的本心，始終真情實意地理解、體會殘疾人的難處：2017年，他在泰國拍攝廣告不慎墜馬，想的竟然是「如果站不起來了，自己可以參加殘奧會的甚麼項目」。



很多人不知道的是，劉德華還是各大慈善義演的義工。水災、地震、扶貧等愛心義演，他都積極參與其中，表演之餘，還會在現場幫忙籌備。他涉及的慈善專案，多得數不清，殘疾兒童院、希望工程、扶貧工程。



他總說自己是個普通人，卻不說這個普通人，默默做了多少事。



如今在這個娛樂已死的年代，用心做音樂、用心行文、用心拍戲的人愈來愈少了，當周潤發可以行山買餸影相拍Selfie、當郭富城可以湊女跑馬玩車，《笨小孩》是劉德華的自我真實寫照。



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