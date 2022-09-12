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12/09/2022

職場如劇場？劇情推演全靠「編劇」背後操作和設計！誰才是真正的「權力話事人」？

#管理 #職場 #打工仔 #人際關係 #辦公室貼士
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「她的房間就在我隔鄰，每次有新項目推出前後我都問過她的意見，但她竟背着我說我。」野牛怒氣沖沖的打電話給我。 

 

　　他駐曼谷，正策劃在印度和馬來西亞試刊幾份新雜誌，與負責做Marketing Research主管一嚿雲有着緊密合作。


　　野牛是性情中人，脾氣火爆，卻做事細心。跟他合作多年，對他做事章法有深刻了解。他可以聽完扭紋柴講廢話拂袖而去，但亦可以坐兩小時，聽一年長顧客冗長而重複的投訴。


　　「她竟然說不滿意我們過去推出的許多產品，並說我們不接受他們調查結果。」


　　產品設計在公司是頭等大事，由構想至推出市場，可以歷時超過數年，原因是要確保每個環節都不會有所偏差。


　　我們是產品設計的大腦，卻不是最有權力的部門，因為用家才是市場的話事人。我們縱使設計出美輪美奐的產品，若讀者不喜歡，產品最終也難逃失敗的命運。


　　所以，對我們認為可以發展的新產品，先測試市場的受歡迎程度，從中做一些受歡迎產品的樣本，再調查市場反應，最後還要有其他部門就不同環節測試，當每項環節都合乎指標，才拍板推出。


　　期間影響最大的因素，是市場的認受性和有否足夠預算。曾經有雜誌計劃合乎幾十個指標，但因投資額太大而美國總公司不願冒風險，結果遭擱置一旁。


　　因此，產品設計部門可以隻手遮天的說法是不符事實的。不過，辦公室內的劇情推演，因為有一流的編劇在後面操作和設計，故不能純以是否合理來判斷。此次給推出台前的是野牛，但一嚿雲（市務調查主管）的背後又是誰？

 

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