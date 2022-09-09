疫苗通降齡 5-11歲本月底前最少1針 12歲或以上11月底須3針

【晴報專訊】當局正式宣布，「疫苗通行證」本月30日將擴至5至11歲兒童，他們至少須已打1針，才能出入食肆等表列處所；而11月底起更要打2針才符要求。至於12歲或以上群組則在11月底前須打齊3針。而圖書館等雖非指明處所，但因人流多，將同樣要用疫苗通。對措施勢影響無針兒童的社交，醫衞局強調，絕對尊重兒童權益，但打針是為保障其生存權利。

日後「安心出行」將加新功能，家長可存子女疫苗通。

疫苗通本月30日起擴展至5至11歲，屆時從未接種兒童需打1針，才能出入食肆、商場、百貨公司、泳池等指明處所；至11月30日起更要打齊2針。康復者需按針劑種類補針。

第2、3針寬限期 縮至5個月

因兒童或無智能手機，日後他們可用紙本針卡、或拍下針卡的二維碼，以展示方式向處所出示；家長亦可將子女針紙加入醫健通，而「安心出行」亦將加新功能，家長可存子女疫苗通。另提供復必泰的兒童接種中心昨起增接種名額，以應付需求。

而12歲或以上人士本月30日起，第2針和第3針接種寬限期由6個月縮短至5個月；至11月30日起更需打齊3針，才符疫苗通要求。按目前接種寬限期，已打2針的12歲至17歲學童，需在150日打齊3針復必泰，即最遲於7月2日已打第2針才能達標；打科興者則最遲要8月31日已打次針，即上述日期前仍未打2針者，在11月30日會無法使用疫苗通。

醫衞局副局長李夏茵指，約6.8萬名5至11歲兒童仍未打針，已打2針者僅70%。而第5波下38名3至11歲小童確診並出現重症，不足11歲者有8人死亡，均未齊2針，故需用疫苗通增保護，分2階段實施已有足夠時間讓兒童接種。她透露，圖書館等雖非指明處所，但因人流多，未來會跟隨指引用疫苗通才能出入；至於其他以行政指令使用疫苗通地點，如大學、院舍等會否跟隨，需待相關機構公布。醫管局指0針兒童仍可求診。社署表示，疫苗通只覆蓋資助及津助服務單位的員工。康文署指室內場所要求會按最新疫苗通更新。

「打針保障兒童生存權利」

對坊間關注0針兒童社交受限，將影響身心發展，李指絕對尊重兒童權益，但打針更可保障其生存權利，有助回復正常生活，強調「兒童死亡及重症1宗也嫌多。」另港府今將刊憲，規定若藥廠有足夠數據、臨床及科學資料，現時獲緊急使用疫苗可申請納入註冊。此外，本港昨有11,091人確診，12人死亡，777間學校昨呈報1,356宗陽性，24校要局部停課1周。