髮禁爭議 平機會調停無進展 學生：續留長髮

【晴報專訊】東華三院黃笏南中學學生林澤駿早前向平機會投訴，指校方禁止男生留長髮（下稱髮禁）違反《性別歧視條例》，雙方昨到平機會接受調停。

東華三院黃笏南中學學生林澤駿

林於會後形容會議效果未達預期，不希望僅個人有特別對待，有信心要打「持久戰」。校方則稱，會上有良好溝通，會與校董會等討論同學提出的意見，希望續以調停方式解決，又指一向有程序協助有需要的學生。

調停會議原定上月10日舉行，其後因校方需尋求法律意見而延至昨天，雙方會面逾2小時後分別見傳媒。林稱，調停內容須保密，只能形容會議未達預期效果，雙方價值觀差異大，對分歧感「不知所措」。

開學數天 風紀籲髮長不合規

林指，會議籌備2個多月，期間有不少文件往來，相當耗神耗力，來年他要應考文憑試，如要分神準備開會勢影響備試，期望稍後盡量以電郵溝通，正待校方提出實際回應。他又稱，開學數天已獲風紀提醒頭髮長度不合規，但無論如何會繼續留長髮，不介意因此受罰，惟於學校罰停課3天以上須通報教育局，料校方未必會作處分。他重申，期望全港學校都取消「髮禁」，事件公開後亦收到不少同學求助，質疑「髮禁」校規令不少男生受壓；他強調不希望自己獲特殊對待，認為這是全部男生都要面對的事，坦言有心理準備面對「持久戰」及採取法律行動，料未必可在畢業前解決。

東華三院黃笏南中學校長李靖邦

該校校長李靖邦則稱，會上與林有良好溝通，稍後會與校董會及其他持分者討論其意見，冀續以調停方式解決，強調學校有既定程序協助有需要的學生，例如為他們安排專業協助，讓同學可專心學習。

終院曾裁定男女囚犯頭髮要求不一有違《性別歧視條例》，對於為何有信心校規不受影響，李沒正面回應，僅稱各校的校規都會按辦學理念而定，幫助同學建立良好的生活習慣，同時學習守規矩和過群體生活，準備未來投身社會。

校方：要求樸實端莊 料社會認同

校方昨晚再發聲明，指過去兩年無間斷跟進同學情況，從無責罰或限制參與不同活動，學校保持低調只為遵守平機會規定及保護同學，強調希望同學建立「樸實端莊、簡單整潔」觀念，相信與大部分本地學校原則類同，料亦為社會認同。