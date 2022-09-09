美元因何而興？因何而衰？ (雷鼎鳴)

上周談到貨幣的出現打破了物物交易的困局，貨幣亦從有價值的實物演變至今天並無實物作儲備支持的「法定貨幣」（fiat money），世界經濟及生產力都因有了貨幣作為交易工具而邁進了很多步。現在的所謂「美元霸權」怎樣形成？人民幣會否取代美元？

法定貨幣其實是一種很奇異的發明，你拿著一張張本身並無內在價值的紙鈔（或只是銀行帳戶中的一串數字），別人為何肯用有價值的實物（例如一斤牛排、一件衣服、一間房屋）與你交換？這疑問在用黃金、白銀或有實物作儲備的紙鈔時並不存在，但今天若我肯接受了這些無內在價值的紙張，將來別人不肯接受，我豈非損失慘重？一個簡單的回應是紙幣（或更廣義的法定貨幣）有政府作擔保，不用怕。但政府作了甚麼擔保？你拿著紙幣到中央銀行兌換，其實換不到任何有價值的東西，政府只擔保你若拿一元鈔票來，會願意換一張更新一點的一元鈔票給你，不會有其他，這擔保不見得能解決你的疑慮。

法定貨幣價值 取決於信任發鈔政府

法定貨幣之所以有價值，依然要取決於信心信甚麼？是相信我收了一元鈔票後，我拿去買東西，賣家也會肯接受。為甚麼他肯接受？因為他也相信再下一位賣家肯接受，如此直到無窮。這個邏輯，跟政府有無擔保，無甚關係，反正政府也沒有真的擔保甚麼，但大眾誤以為政府有擔保，卻也有益，因為可更使人民相信貨幣可持續有人接受。

信心是很虛無的東西，要建立起來，往往需要很長的時間及要有足夠的條件。我相信有幾個條件都有利於建立對某種法定貨幣的信心。第一，發行鈔票的政府愈是穩如泰山愈好。假如一個政府風雨飄搖，隨時倒台，法定貨幣變成非法，不准再用，誰還會相信手上的鈔票？40年代末，國民政府的金圓券崩潰，原因在此。

津巴布韋物價飛漲，曾出現面值動輒以兆計的紙幣；圖為朋友送給筆者的100億元津巴布韋紙幣。

第二，有長期歷史證明，這個政府不會濫印鈔票。我的真正身份其實是一個百億「富豪」，因我手上有張面額100億元的津巴布韋紙幣，這個國家要多印鈔票很簡單，只需在面額上多加一些0便是，有朋友見我有100億，便向我祭出一張千億鈔票，立時把我比了下去。你以為大家都肯用此種貨幣作交易工具嗎？

第三，使用時間夠長，便會形成習慣，當人人都用港元購物，你突然弄出張歐元在市場買罐汽水，雖云這張歐元可以到銀行兌換港元，但別人怎會不煩厭你？一萬個人習慣了一種貨幣，你突然鶴立雞群用另一種貨幣，能否行得通？祝你好運。

第四，科技帶來的方便性很重要，若某種貨幣背後有科技支撐，用起來方便，那麼便更容易為人接受。10多年前，我的一位好友、今天人民銀行的行長易綱訪港，我問他為何內地沒有私人的支票戶口？答曰，中國早已跨越了支票這一種貨幣形式。支票從前是一種先進的科技，有助國內及國際交易，但以今天金融科技的標準看來，的確是太落後了，我近年很多個月才會寫一張支票，它是快要淘汰之物。一種貨幣若沒有先進科技提供方便性，也會慢慢被淘汰。

對自己國家發行的貨幣培養出足夠的信心已不是簡單的事，在國際貿易中信任別的國家所發之鈔票更是不易，但我們又的確看到一些為多國人民接納的國際貨幣，美元當然是最重要的國際貨幣。美元取代了英鎊已有大半個世紀，這與她的國力及大家相信她的政府沒這麼快倒台大有關係。歷史上她的貨幣政策也曾大致穩健，未曾出現津巴布韋式的問題。使用美元作國際貿易，難以變動的習慣亦已形成。配合美元的國際支付系統，例如SWIFT，科技及運作亦頗為成熟，上述的4個條件都存在，大家慣於用美元。

美儲局狂印鈔 挖走美元儲備購買力

這本來不是壞事，美國提供了一樣公共通用的工具，使貿易更加方便，從而促進了供應鏈的全球化分工，生產力得以突飛猛進。美國因此也獲利甚豐，各國願意付出價值不菲的商品去換取美國印鈔機印出來的紙張，一個願打，一個願捱，沒有甚麼不當。不過，近年美國政府頭腦發熱，把美元武器化，哪個國家用了美元，她便隨時要你聽令於她，否則祭出制裁大棒。美儲局近年狂印鈔票，通脹嚴重，等於挖走了美元儲備的購買力，這便不能不使別的國家考慮美元的代替品。

因為使用美元已成習慣，縱使美國國力開始衰退，貨幣政策也胡來，改變習慣也是不易。我相信假以時日，上述的第4個條件，方便性，會帶來改變。中國早已發展出一套極為方便的電子支付系統，把消費者及生產者高度組織起來，市場資訊的變化可第一時間在網絡中運轉，其發達程度絕非其他國家的系統可以比擬。中國政府又推出了政府自己發行的數字法定貨幣，只要多了解其系統，真有理由相信中國是在布局，最終取代美元霸權。