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09/09/2022

又有工業意外，新政府不要再打官腔

#工業意外 #職安健條例 #安達臣道地盤 #天秤
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　　觀塘安達臣道建築地盤天秤倒塌，釀成3死6傷事故，令人傷心；亦再次勾起社會對工業意外頻生的無奈和無助。

 

　　地盤正興建房協屋苑，房協說會向每名死者家屬發放一筆過30萬元撫恤金，及為每位傷者家屬提供10萬元即時援助。算是反應快，對死傷者家屬叫做解決燃眉之急。

 

（晴報圖片）

 

　　一次意外，禍及工人，不只是家庭失去經濟支柱，而是妻子失去了丈夫、子女失去了父親、父母失去了兒子。一條生命啊……

 

　　30萬元一條生命，他們可不是自己不顧安全。還記得多年前ICC興建期間，發生升降機槽垃圾堆積台倒塌事故，6名清理垃圾工人由30樓跌到10樓平台死亡一事？雖說發展商立即發放每名死者100萬撫恤金，又承諾把死者子女供書教學；這樣回應，公關上確是成功，但撫心自問，若死去的是他們親人，他們可會認為一條命只值100萬？

 

　　每年的工業意外，奪去不少工友生命。發生了事故，勞工處出來講幾句，過後又重複發生。究竟誰人檢查工業操作安全？

 

　　簡單的說，凡是因地盤工程而引致的工業傷亡，不理責任誰屬，例必重罰，試問還有地盤敢不顧安全措施嗎？過去幾十年，有多少間建築公司和工程判頭負上疏忽責任，被判刑責？

 

　　行政長官李家超就這次事件說，勞工處會對塔式起重機發生事故原因，和責任誰屬方面邀請專家進行調查；警方重案組會調查事故引致死傷原因，全面死因調查報告會呈交給死因裁判官，以決定是否召開死因研；若發現任何人有疏忽，會展開刑事調查。

 

　　是否耳熟能詳？出事、調查、追究責任……但現實是《職安健條例》罪行罰則過輕，最高罰款才50萬。

 

　　不要說甚麼「深表關注和難過」了，亦不必說甚麼「向事件中的死傷者及家屬致以深切慰問」了。

 

　　這次塌天秤意外，造成3死6傷啊。新政府不但只展開勞工處和警方兩方面調查，也不只是確保家屬獲應有賠償那麼簡單，而是責成勞工處主動查察每日開工地盤，開放舉報熱線，去監察地盤安全，而且加大罰則才是。

 

　　現在內地國務院正展開大督查行動，向19個地方派出督查組，看看地方政府對中央出台措施，例如穩增長、穩就業、保民生和保證產業鏈供應鏈穩定是否落到實處。這就好像古時的所謂欽差大臣。

 

　　今次大督查有新意，就是開放渠道讓人民群眾提供線索，而督查人員能「帶著線索去、跟著問題走、盯著問題改」；還講到明2/3以上督查人員和2/3以上時間精力用於線索核查和暗訪督查。

 

　　官僚主義，每個政府也有，內地面對現實，一查到底；特區政府，應釜底抽薪，拿出勇氣，有點承擔，把過去幾十年應做而沒有做的事，快點改過來。才對得住死去的亡魂，對得住輪候公屋的市民。

 

 

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